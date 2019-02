Abusos y engaños a temporeros españoles en Holanda

Ámsterdam (EuroEFE).- Casi 500 jóvenes españoles denunciaron haber sido víctimas el último año de los abusos laborales de empresas de trabajo temporal que, una vez en Holanda, les hacen firmar contratos engañosos, con sueldos míseros y alojamientos inadecuados, según relataron a Efe varios afectados.

"La primera semana firmamos un contrato pero no nos dieron trabajo. En la segunda semana, nos llamaron para trabajar, hicimos solo 20 horas y cuando fuimos a cobrar, nos ingresaron 65 euros al más joven, 90 a mi colega y 65 a mí", explica a Efe Manuel Juan Ruiz (Ciudad Real, 25 años), quien llegó a Holanda atraído por una oferta laboral de la subsidiaria holandesa Tempo Team.

No les dieron una nómina donde se explica su sueldo y, el gerente, les avisó de que tenían una deuda de 24 y 27 euros "no detallada" con la empresa, por lo tanto, no solo no iban a cobrar lo que les corresponde, sino que debían dinero a su empleador.

Estos jóvenes entran en contacto con las ofertas de empleo temporal a través de los reclutadores en España o las redes sociales, donde las compañías publican unas condiciones laborales atractivas, con un salario que triplica el mínimo español, un contrato ligado al alojamiento y un horario de más de 30 horas semanales, el mínimo legal.

"Lo peor son las conocidas como nóminas negativas: personas a las que se promete un salario mínimo y unas horas de trabajo, se les da un alojamiento y un transporte que tiene que pagar", explica a Efe Sol Trumbo Vila, Presidente del Consejo de Residentes Españoles (CRE).

"Y, como luego no trabajan las horas prometidas pero deben pagar los gastos igualmente, se ven con una deuda con su empresa, que, según los convenios, tiene derecho a despedir al trabajador", advierte.

Esto hace que la persona, sin trabajo, sin vivienda y sin dinero para volver a España, esté en una situación de "vulnerabilidad total y solo con acceso a redes de solidaridad porque no hay una institución española que se encargue de esos casos", añade.

La época de Navidad y los veranos son los picos más altos porque es cuando los centros de distribución de productos o de empaquetado de alimentos (ensaladas, pollo o comida preparada) requieren de mano de obra en masa, barata, urgente y temporal, y exigen incorporación inmediata y autofinanciación del viaje.

En Holanda, el salario medio ronda los 2.200 euros mensuales y, a modo de ejemplo, un menú básico roza los 35 euros y el transporte público es de los más caros de Europa. Además, la casa ronda los 400 euros por persona al mes y el seguro médico son 100 euros mensuales, según las cifras que maneja el Consulado español.

El alojamiento de los temporeros, cuyo precio se deduce del salario prometido, está en los campings que renta la empresa y suele estar a varios kilómetros a pie del lugar de trabajo, fuera de la ciudad.

Un informe interno de la Federación de Sindicatos Holandeses, al que ha tenido acceso Efe, recoge testimonios de empleados españoles y polacos que reconocen que trabajar para las ETT es "una lotería" en la que "un trabajo extremadamente difícil y mal pagado se presenta como un éxito", y donde hay que lidiar con "la incertidumbre y las malas condiciones de trabajo".

Consejera Trabajo en Holanda: "Cuidado con las trampas laborales en la red"

La consejera española de Trabajo en el Benelux, Concha Gutiérrez, advirtió de "las trampas en la red" de las ofertas laborales en Holanda, que "pintan un empleo de ensueño que luego no se corresponde con la realidad".

"No firmes un contrato que no entiendes, no te comprometas a venir mañana e inmediatamente ponerte a trabajar en una empresa que no forma parte de los convenios, porque se salta todas las garantías y no paga el salario mínimo, ni los beneficios, ni la productividad, ni el fondo de pensiones, ni cotiza bien por el trabajador", advierte.

Por Imane Rachidi (edición: Catalina Guerrero)