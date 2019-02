Las empresas españolas en el Reino Unido "ven el 'brexit' como una amenaza"

Londres (EuroEFE).- Las empresas españolas que están o piensan establecerse en el Reino Unido "ven el 'brexit' como una amenaza", lo que podría afectar a los futuros flujos de inversión, declaró en Londres la secretaria de Estado de Comercio del Gobierno español, Xiana Méndez.

Méndez asistió este martes a la presentación del I Barómetro de inversión española y clima en el Reino Unido hecho por la Cámara de Comercio de España en Londres, que indica que, aunque las compañías españolas mantienen su inversión aquí, las preocupa la incertidumbre que rodea la salida británica de la Unión Europea.

Según este estudio, la mayoría de las empresas que operan en el Reino Unido prevén mantener su inversión y tener buenos resultados financieros en 2019.

Un 58 % de las firmas encuestadas "no esperan que el 'brexit' afecte sus planes de inversión" para el año próximo, si bien un 51 % reconocen haber modificado sus prioridades inversoras desde el voto favorable a la salida de la UE del referéndum del 23 de junio de 2016.

El barómetro señala que la decisión de los británicos de dejar el bloque, que debe ejecutarse el 29 de marzo, "no ha tenido un impacto significativo" de momento en la inversión española, pero el futuro dependerá del tipo de "brexit" -con o sin acuerdo- y de la futura relación bilateral con los Veintisiete.

“Trade between the UK and Spain, in both directions, amounted to 60,308 million euros last year, which affects thousands of companies and creates thousands of jobs in both countries” highlighted the Minister of State today #IBarometerSCC pic.twitter.com/IjqHwCSmpc