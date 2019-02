Bruselas apunta a deuda, desempleo y temporalidad como puntos débiles de España

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) advirtió este miércoles a España de que sigue siendo vulnerable a la alta deuda pública y privada en un contexto de desempleo elevado y de temporalidad en los contratos laborales, sobre todo, entre la población joven.

"Pese a que el crecimiento económico sigue siendo robusto, los grandes niveles de deuda externa e interna, tanto pública como privada, siguen constituyendo vulnerabilidades en un contexto de desempleo que todavía es alto", señala el Ejecutivo comunitario en un informe sobre la economía y reformas en España.

Bruselas constata que la deuda pública ha descendido "ligeramente", con unas previsiones de menor déficit público en los próximos años que contribuirán a "apoyar una mayor reducción gradual" del endeudamiento.

En sus previsiones macroeconómicas de otoño, publicadas en noviembre, la CE anticipaba que el déficit público español pasaría del 2,7 % en 2018 al 2,1 % este año y al 1,9 % en 2020.

Pese a la "ligera" disminución del endeudamiento del Estado, la Comisión considera que se necesitarán "más esfuerzos para llevar las finanzas públicas a una senda más sostenible".

El informe añade que el reequilibrio en el sector exterior ha continuado "incluso si el superávit por cuenta corriente se debilitó en 2018", al reflejar factores vinculados al contexto global.

"Unos superávits por cuenta corriente sostenidos durante un periodo de tiempo extendido se necesitarán para llevar a niveles prudentes los compromisos exteriores netos", dice la Comisión.

La CE indica, asimismo, que la reducción de la deuda en el sector privado también ha progresado, gracias "al sólido crecimiento nominal", mientras que la tasa de créditos improductivos, aquellos que acumulan más de 90 días de impago o se consideran irrecuperables, también ha caído.

Asimismo, asegura que si bien el paro ha continuado bajando, sigue siendo elevado, y presta especial atención a la temporalidad de los contratos laborales.

El Ejecutivo comunitario apunta que, aunque la proporción de trabajadores temporales, de media, no ha crecido sustancialmente en años recientes, algunos Estados miembros están experimentando tasas que se ubican "de manera persistente" por encima del 15 %.

"En países como España, Eslovenia, Polonia, Portugal, Italia y Croacia alrededor del 60 % de los trabajadores temporales son jóvenes. Más de la mitad de los empleados con contrato temporal no pueden encontrar un puesto permanente", afirma Bruselas.

Agrega que el porcentaje de personas con contratos a tiempo parcial que querría trabajar jornadas completas "todavía supera el 50 % en algunos Estados miembros" y reconoce que en España se reforzó en 2018 la capacidad de los inspectores de trabajo para combatir "el abuso de los contratos temporales y el trabajo no declarado".

Más allá de señalar que España está experimentando desequilibrios económicos, la Comisión Europea sentencia que la implementación de políticas para incrementar el crecimiento potencial ha sido "lenta" y resalta que persisten "desafíos" en la investigación e innovación y en la regulación empresarial, sobre todo, en los servicios.

