El paro cae al 6,5 %, mínimo histórico en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La tasa de desempleo de la Unión Europea (UE) descendió una décima, hasta el 6,5 %, en enero frente a diciembre de 2018, mientras que en la eurozona se mantuvo en el 7,8 %, informó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

El dato de los diecinueve países que comparten la moneda única es el menor desde octubre de 2008, mientras que el de los Veintiocho es el más bajo desde el inicio de la serie histórica en enero del año 2000.

En enero de 2018, el indicador se había situado en el 8,6 % en los países del euro y en el 7,2 % en el conjunto del club comunitario.

