El fin del A380 de Airbus afectará a entre 400 y 500 empleados en España

París (EuroEFE).- La supresión del programa del avión gigante A380 afectará a entre 400 y 500 empleados en las diferentes plantas del constructor aeronáutico Airbus en España en los tres próximos años, indicó este martes la empresa.

Un portavoz del grupo precisó a Efe que eso no implica que vayan a ser "despedidos", aunque aseguró que "depende de las negociaciones que se van a iniciar ahora con los sindicatos".

Airbus confía en "recolocarlos" gracias al A320 y el 350

Airbus confía en que la aceleración de la cadencia de fabricación de otros modelos, sobre todo del A320 y del A350, le permitirá ofrecer a los afectados soluciones alternativas de recolocación dentro del grupo.

"El objetivo de la empresa es recolocarlos", insistió el portavoz, quien señaló que anualmente hay 12.000 empleados que cambian de puesto en el grupo, que ofrece "numerosas posibilidades de movilidad interna".

