El euro y Grecia, en la mesa del Eurogrupo

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, retoman este lunes su debate sobre el futuro presupuesto para el área de la moneda única y abordarán la supervisión de las reformas en Grecia tras el fin del rescate, de lo que depende que Atenas reciba otros 970 millones de euros.

En esta ocasión, el Eurogrupo se centrará en cómo gastar la dotación del futuro instrumento presupuestario, cuyo volumen aún está por determinar, y contará para el debate con la propuesta conjunta presentada por Francia y Alemania en febrero. Para el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, esta es una buena propuesta.

I welcomed the Franco-German proposal on the €A budget, it is a good contribution and it comes at the right time since we want to make a final decision on this by June.@sole24ore interview pic.twitter.com/aOfCzUsfSy