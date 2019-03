La Conferencia de Siria reúne más de 6.000 millones de euros para este año

Bruselas (EuroEFE).- La conferencia de Bruselas en apoyo a Siria comprometió este jueves 6.194 millones de euros para asistir a la población y los refugiados sirios acogidos en países de la región en 2019, muy por encima de los 3.610 millones de euros comprometidos en 2018. Además, los donantes han comprometido 2.097 millones de euros para 2020 y después.

Dos tercios de los compromisos provienen de la Unión Europea. Desde 2011, más de €17 mil millones han sido movilizados por la Unión Europea y sus Estados miembros apoyar a los sirios dentro y fuera de Siria desde el comienzo de la crisis, con apoyo político y humanitario.

Así lo anunció el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, al término de la conferencia de donantes auspiciada por la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas desde el martes en la capital belga.

Proud that delegations at #SyriaConf2019 made a record pledge of €8.3 billion for 2019 & beyond.



€6.79 billion is the contribution of EU & its Member States.



