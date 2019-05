El PIB de la UE y la eurozona se recupera tras el débil cierre de 2018

Bruselas (EuroEFE).- El producto interior bruto (PIB) aumentó un 0,5 % en la Unión Europea (UE) y un 0,4 % en la eurozona entre enero y marzo en comparación con los tres meses previos, un avance mejor de lo esperado tras un débil cierre de 2018, según la segunda estimación publicada este miércoles por la oficina de estadística Eurostat.

El crecimiento se había ralentizado en ambas zonas en el último trimestre del año pasado, con un incremento del 0,3 % en el conjunto de los Veintiocho y del 0,2 % en el área de la moneda única, lastrado sobre todo por la mala evolución de las economías de Italia y Alemania.

El PIB de España creció un 0,7 % entre enero y marzo en comparación con el trimestre precedente, por encima de la media comunitaria y del 0,6 % registrado en el último cuarto de 2018.

Por otro lado, en comparación con el primer trimestre de 2018, el PIB aumentó un 1,5 % en la UE y un 1,2 % en la eurozona, la misma cota interanual que en el trimestre anterior.

Euro area #GDP +0.4% in Q1 2019, +1.2% compared with Q1 2018: flash estimate from #Eurostat https://t.co/dyguU4HN6Y pic.twitter.com/7UB6dgTAmO