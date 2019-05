El Eurogrupo intenta dar las últimas puntadas al presupuesto de la eurozona

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona buscarán este jueves perfilar los últimos detalles del futuro presupuesto para el área de la moneda única, con el fin de alcanzar en junio un acuerdo general que, sin embargo, dejará en el aire cuestiones fundamentales como la dotación.

Desde que el pasado diciembre los líderes de la Unión Europea (UE) acordasen poner en marcha este instrumento dentro de las medidas destinadas a reforzar la eurozona frente a las crisis, el diseño del presupuesto ha centrado la agenda del Eurogrupo en todas sus reuniones.

¿Cómo financiar el presupuesto?

Este jueves el debate girará en torno al modo de financiar este instrumento, aunque los ministros no entrarán a definir el monto que sería necesario.

