El reto de hablar con una sola voz en el mundo sobre fiscalidad global pese al desacuerdo interno

Bruselas (EFE).- La Unión Europea (UE) quiere tener un papel prominente en los debates internacionales sobre la adaptación de las normas fiscales a la economía del siglo XXI, cada vez más digitalizada, pero hablar al unísono será difícil para veintiocho países que no lograron introducir siquiera su propia tasa digital.

Calviño: "va a ser complicado"

Los ministros de Economía comunitarios intentaron este viernes encontrar una posición común que defender en junio en la reunión de titulares de Finanzas del G20 en Japón, donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentará un primer informe sobre los progresos en la materia.

La ministra española de Economía, Nadia Calviño, admitía tras la reunión que "va a ser complicado" que los Veintiocho hablen con una sola voz en los foros internacionales.

Las divergencias entre los socios comunitarios ya frustraron el intento de fijar un impuesto a los gigantes de Internet en la UE, especialmente por la oposición de Irlanda, que ofrece algunos de los tipos más bajos del continente y es destino preferente para muchas multinacionales.

La introducción de la tasa se ha pospuesto precisamente a la espera de encontrar una solución en la OCDE, a más tardar en 2020, para responder a los temores de algunos países a perder atractivo como destino para las grandes empresas frente a otras partes del mundo y a pesar de las advertencias de las instituciones europeas y Estados, como Francia o España, sobre la desigualdad que genera.

