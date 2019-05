La guerra comercial, el cambio climático y la incertidumbre del "brexit" ralentizan el crecimiento mundial, según la ONU

Naciones Unidas (EuroEFE).- El crecimiento de la economía global se está ralentizando de forma generalizada como consecuencia de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y debido a la incertidumbre política mantenida con el "brexit", según advirtió este martes la ONU.

En un nuevo informe, la organización pronosticó que el mundo avanzará durante 2019 a un ritmo del 2,7 %, un empeoramiento con respecto al 3 % que Naciones Unidas había calculado en enero.

En el caso de la Unión Europea, Naciones Unidas prevé para 2019 un crecimiento del 1,5 %.

Para 2020, Naciones Unidas espera ahora mismo un crecimiento del 2,9 %, frente al 3 % que vaticinaba anteriormente, aunque advierte de que existen varios factores que amenazan el rumbo de la economía global, en especial, una posible escalada aún mayor de los problemas comerciales.

"Las tensiones comerciales sin resolver que experimentamos y la gran incertidumbre política internacional siguen dañando las perspectivas de crecimiento", explicó en una conferencia de prensa Elliott Harris, economista jefe de la ONU.

Naciones Unidas apuntó que varios de los riesgos potenciales de los que advertía a inicios de año se han materializado.

Dawn Holland, la jefa de la sección de Seguimiento Económico Global del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, reconoció que las disputas comerciales "han persistido más tiempo de lo esperado", algo que también ha ocurrido con la incertidumbre en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En paralelo, continúan las tensiones geopolíticas y los problemas internos en algunos países, que se unen a algunos desastres naturales de importancia como el ciclón que golpeó el sur de África este año.

En todo caso, el choque entre EE.UU. y China aparece como el principal factor de la ralentización.

Según apuntó Holland, el comercio bilateral entre las dos potencias se ha reducido un 15 % desde el pasado septiembre, cuando se intensificó la disputa con nuevos aranceles.

La guerra comercial ya está teniendo un impacto a escala global y la ONU calcula que en 2019 el comercio mundial crecerá un 2,7 %, muy lejos del 3,6 % al que avanzó el año pasado.

