El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, elegido vicepresidente de la CES

Viena (EuroEFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido elegido este jueves vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que celebra esta semana su decimocuarto congreso en Viena.

Álvarez fue elegido con el 91,5 % de los votos de los delegados que acudieron al congreso de la CES. La presidencia la ejercerá el sindicalista francés Laurent Berger

Las otras tres vicepresidencias recaen en la danesa Bente Sorgenfrey, el checo Josef Stredula y la belga Miranda Ules.

El actual secretario general de la CES, el italiano Luca Visentini, revalidó su cargo por otros cuatro años.

En este congreso de la CES se han modificado los estatutos para reforzar la presidencia con cuatro vicepresidencias, con el objetivo de dar más peso político al máximo órgano de la CES.

La dirección de la CES es paritaria entre hombres y mujeres, al igual que los 600 delegados sindicales de todo el continente que participan en el congreso.

La CES ha llamado a votar en las elecciones europeas que comienzan este jueves para frenar a los partidos ultranacionalistas y defender una Europa más social.

El congreso se celebra bajo el lema "Una Europa más justa para los trabajadores y trabajadoras", y Visentini ha demandado la necesidad de "un renovado contrato social europeo" que haga el continente más justo, después de los recortes causados por la austeridad de la década pasada.

La Confederación pretende en los próximos años fomentar el diálogo social y la negociación colectiva, impulsar las políticas sociales en la Unión Europea (UE) y fortalecer la equidad.

Los sindicatos europeos también han demandado aumentar las inversiones públicas y privadas y tomar medidas contra la brecha salarial entre géneros y contra la diferencia de ingresos entre empleados del este y el oeste de la UE.

Juncker apela a la unidad de socialistas y democristianos para frenar ultras

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, apeló durante el congreso de la CES en Viena a la unidad entre socialdemócratas y democristianos para hacer frente a las formaciones de extrema derecha ante las elecciones europeas.

"Vale la pena dejar claro, para los próximos decenios y también para las elecciones europeas, que sindicalistas, socialdemócratas, democristianos y muchos otros estaremos unidos como un solo hombre para hacer frente al peligro de la extrema derecha", dijo Juncker en la apertura del congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

"Ese es nuestro deber", agregó Juncker, interrumpido por los aplausos de los delegados que participan en el encuentro sindical que se prolonga hasta el viernes.

Juncker destacó en su discurso en la CES que durante su mandato la Unión Europea (UE) se alejó de las políticas de austeridad y se felicitó de que se haya podido dar más flexibilidad a los Estados.

En el caso de Grecia, el país europeo que más ha sufrido esas políticas de austeridad, Juncker consideró "un error histórico" la "falta de respeto al trabajador griego" que supuso una política de continuos recortes.

Y como ejemplo del cambio bajo su mandato, recordó que la flexibilidad en política económica introducida por la Comisión ha ayudado a países como Portugal e Italia, que han emprendido medidas expansivas que serían imposibles si se hubiera aplicado de forma estricta el pacto de estabilidad.

Juncker recordó otras de las iniciativas emprendidas bajo su presidencia, como la creación de una Autoridad Laboral Europea, garantizar que los trabajadores desplazados -que definió como "esclavos modernos"- tengan las mismas condiciones que los locales por el mismo empleo, y se manifestó a favor de un salario mínimo europeo.

Los sindicatos piden participación en las elecciones europeas

La CES también llamó este martes a votar en las elecciones europeas porque, a su juicio, "la Unión Europea (UE) y la democracia están bajo ataque".

Estas elecciones son una encrucijada "hacia una Europa más social o hacia el declive de la Unión Europea", afirmó el secretario general de la CES, Luca Visentini, durante la apertura del congreso que se celebra en la capital austríaca hasta el próximo viernes.

#ETUC19 Unions @etuc_ces urge vote in #EUelections2019 for fairer Europe, democracy and social justice #Vote #Vota #Votez #Wahlen pic.twitter.com/k9QN3JneIh