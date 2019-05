El BCE advierte de los riesgos financieros si se frena el crecimiento

Fráncfort (Alemania) (EuroEFE).- Los riesgos para la estabilidad financiera de la Unión Europea (UE) aumentarán si el crecimiento se debilita, afirmó el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que consideró que el principal problema de Italia es su bajo crecimiento.

"Si los riesgos a la baja para el crecimiento se materializan, los riesgos para la estabilidad financiera pueden aumentar", dijo De Guindos al presentar en rueda de prensa el último informe de estabilidad financiera del BCE.

