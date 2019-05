Italia confía en evitar el procedimiento de infracción de la UE

Roma (EuroEFE).- Italia responde este viernes a la CE. El ejecutivo comunitario envió a Italia el pasado 29 de mayo una carta en la que le pedía explicaciones por no haber realizado "los esfuerzos suficientes" para reducir la deuda pública, que en 2018 ha superado el 132 % del producto interior bruto (PIB).. El gobierno italiano quiere evitar la apertura de un procedimiento de infracción.

Según el ministro italiano de Economía, Giovanni Tria, en la respuesta se darán las explicaciones necesarias para argumentar que no se necesita un plan de ajuste económico. "Las cosas están marchando bien. No se va a necesitar", ha dicho Tría al responder a los medios en Trento (norte de Italia) sobre si será necesario un plan de ajuste.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno italiano y titular de Interior, Matteo Salvini, manifestó su confianza en que la respuesta a la CE evitará la apertura de un procedimiento de infracción.

"Esta mañana me reuní durante una hora y media con el ministro de Economía sobre la carta, a la que responderemos amablemente y con números (puntos) positivos que nos eviten otras cartas o procedimientos de infracción", señaló.

En la misiva, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, afirman que "sobre la base de los datos comunicados de 2018, se ha confirmado que Italia no ha avanzado lo suficiente en el cumplimiento del criterio de (reducción de la) deuda" de ese año.

"La Comisión considera la preparación de un informe, de acuerdo con el Artículo 126 (3) del Tratado, sobre el que el Comité Económico y Financiero emitirá una opinión", prosiguen.

