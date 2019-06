Bruselas propondrá este miércoles cerrar el procedimiento por déficit de España

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) tiene previsto proponer este miércoles que España salga del procedimiento comunitario por déficit excesivo después de una década, al constatar que el país ha dejado atrás el umbral del 3 % del PIB.



Se espera que Bruselas se pronuncie en ese sentido cuando mañana publique sus recomendaciones específicas sobre política económica para cada Estado miembro de la Unión Europea (UE).



Ya el mes pasado, cuando la CE divulgó sus previsiones de crecimiento, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, anticipó que el Ejecutivo comunitario recomendaría en junio al Consejo (los ministros de los países de la UE) cerrar ese proceso.



Si bien es la Comisión quien plantea poner punto final al procedimiento, son los titulares de Finanzas de los Estados miembros quienes toman la decisión final, un trámite meramente formal.



"La CE estará en posición de recomendar al Consejo el próximo mes la salida de España del procedimiento por déficit excesivo después de diez años", dijo el comisario francés el 7 de mayo.



Moscovici también destacó entonces el "buen desempeño" de España a la hora de reducir su déficit nominal, que en 2018 cerró en el 2,5 %, por debajo del máximo del 3 % que fijan las normas comunitarias.



Además, las proyecciones publicadas en mayo apuntaban a que el desvío presupuestario seguiría reduciéndose hasta el 2,3 % este año y el 2 % el próximo.



España lleva inmersa en el procedimiento por déficit excesivo desde 2009.



Durante la crisis, la mayoría de países estuvieron sujetos a este proceso, por el que la Comisión vigila más estrechamente las cuentas públicas y puede exigir ajustes e incluso aplicar sanciones, pero ahora ya solo está abierto para España.



Los ministros de Economía y Finanzas podrían aceptar el cierre del procedimiento en su reunión del 14 de junio.

¿Sanciones a Italia?

Además, mañana la CE se pronunciará sobre la actualización del Programa de Estabilidad para el cuatrienio 2019-2022, que Madrid remitió a Bruselas el 30 de abril.



En ese documento, el Gobierno español preveía que la desaceleración del crecimiento económico fuera mayor a la que esperaba en enero y, aunque mantenía el avance del PIB en el 2,2 % para este año, lo rebajaba tres décimas para 2020 (1,9 %) y 2021 (1,8 %).



El Gobierno achacaba la moderación "en gran medida a la gradual maduración del ciclo económico", además de a la progresiva desaceleración de la actividad global, en un contexto internacional con elevadas incertidumbres.



En cuanto al resto de la UE, la atención se centrará en Italia, después de que la Comisión enviara el miércoles una carta a Roma en la que pedía explicaciones por no haber realizado "los esfuerzos suficientes" para reducir la deuda pública, que en 2018 superó el 132 % del producto interior bruto.



El mantenimiento de una deuda tan elevada podría dar lugar a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo y a sanciones para Italia, que ya evitó en 2018 la puesta en marcha de ese proceso.



En su respuesta a Bruselas, Roma indicaba que está preparando un plan de revisión del gasto público y los ingresos.



El ministro de Finanzas, Giovanni Tria, apuntaba en la misiva que en 2018, aunque Italia no lograra reducir su deuda, el Gobierno "ha actuado con prudencia y responsabilidad".



Si esas explicaciones no convencen a Bruselas, podría proponer abrir el procedimiento por déficit excesivo.

