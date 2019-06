Bruselas ve riesgo de que España se desvíe del ajuste exigido en 2019 y 2020

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) advirtió este miércoles a España de que existe un riesgo de que se desvíe de forma "significativa" del ajuste fiscal que le exige Bruselas en 2019 y 2020, así como de que incumpla las normas europeas que requieren reducir la deuda pública en ambos ejercicios, aunque propuso formalmente cerrar el procedimiento por déficit excesivo en que se encuentra España desde 2009 tras comprobar que el país consiguió en 2018 llevar su desvío por debajo del umbral máximo del 3 % del PIB que marcan las normas comunitarias.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario pidió a España tomar medidas este año y el que viene para asegurar que el gasto público primario no crece más de un 0,9 % del PIB en 2020, de modo que cumpla con el requerido ajuste estructural -sin tener en cuenta el ciclo económico- del 0,65 % del PIB ese año.

Asimismo recomienda "usar las ganancias inesperadas para acelerar la reducción del ratio de deuda con respecto al PIB" y pide al país "preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones".

La Comisión emitió este miércoles sus recomendaciones específicas para España tras analizar el Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas remitidos por el Gobierno a finales de abril, así como para el resto de países de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario propuso hoy cerrar definitivamente el procedimiento por déficit excesivo en el que España lleva inmersa desde 2009 dado que el desvío bajó del 3 % del PIB en 2018, pero advirtió también de que seguirá vigilando las finanzas del país para evitar que vuelva a descarrilarse.

En concreto, la Comisión se centrará ahora en el déficit estructural, que España debe reducir en un 0,65 % del PIB (unos 7.600 millones de euros) tanto en 2019 como en 2020.

Tras analizar los documentos remitidos por el Gobierno, Bruselas cree que podría incumplir este requisito. De hecho, según sus previsiones macroeconómicas de primavera, publicadas en mayo, el déficit estructural se iría del 2,7 % del PIB en 2018 al 2,9 % este año y al 3,2 % el próximo.

El vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis, explicó en una rueda de prensa que continuarán "siguiendo los desarrollos presupuestarios y vigilando las medidas políticas del próximo Gobierno".

Pero recordó que no será hasta 2020 cuando la Comisión evalúe si España respeta finalmente sus compromisos este año.

En materia laboral, el Ejecutivo comunitario recomienda "impulsar la transición hacia contratos indefinidos", en particular con la "simplificación" de los sistemas de incentivos a la contratación.

Recuerda que, pese a que se han reforzado las inspecciones de trabajo, el uso de los contratos temporales sigue siendo de los más altos de la UE.

En cuanto al sistema de pensiones, la Comisión insta a "preservar su sostenibilidad", alaba las reformas laborales de 2011 y 2013, que a su juicio ayudaron a esta sostenibilidad a largo plazo, y advierte del riesgo de ligar las subidas al IPC.

"Si se continúa ligando los aumentos de pensiones a la inflación (como se decidió en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad, se requerirían medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el medio y largo plazo", dice en su informe.

Añade que sería necesario actuar para adecuar los ingresos de los futuros pensionistas a la duración de sus carreras profesionales, en un contexto de alto desempleo y uso extendido de los contratos temporales y el empleo a tiempo parcial.

Bruselas insta también a centrar la política de inversión a impulsar la innovación, la eficiencia energética, mejorar la infraestructura ferroviaria y ampliar las interconexiones energéticas con el resto de la UE.

Luz verde de Bruselas para que España salga del procedimiento de déficit excesivo

"España debe seguir centrándose en unas finanzas públicas sólidas", advirtió el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, al tiempo que felicitaba al país por la decisión adoptada este miércoles de proponer que salda del procedimiento de déficit excesivo en el que estaba desde hace una década.

"La Comisión recomienda que el procedimiento por déficit excesivo a España sea cerrado. Una vez que el Consejo (los países) adopten esta decisión, todos los procedimientos por exceso de déficit que datan de la crisis quedarán cerrados", informó el Ejecutivo comunitario al presentar sus recomendaciones de política económica para cada país.

España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5 % de su PIB, tres décimas por encima del objetivo del 2,2 % marcado por Bruselas para ese ejercicio pero suficiente para abandonar este procedimiento, que durante la crisis se abrió a la mayoría de Estados de la Unión Europea pero ya solo está activo para España.

La decisión definitiva, el 14 de junio

Para que el cierre sea efectivo, los Estados miembros deben dar su visto bueno, lo que podría ocurrir en la reunión de ministros de Economía y Finanzas del próximo 14 de junio.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ya había anunciado a principios de mayo que el Ejecutivo comunitario estaba en condiciones de solicitar dar carpetazo al expediente, pero la petición formal no se ha producido hasta este miércoles.

La Comisión abrió el procedimiento por déficit excesivo a España en 2009, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), después de que el país pasase de registrar un superávit del 1,9 % del PIB en 2007 a tener un déficit del 4,4 % en 2008.

El déficit público se disparó en 2009 hasta el 11 %, el máximo alcanzado durante la crisis, para bajar al 9,4 % en 2010 y repuntar al 9,6 % en 2011 y al 10,5 % en 2012. Desde entonces se ha estrechado progresivamente, aunque a menor ritmo del que exigía Bruselas.

Cuatro prórrogas hasta llegar a la meta: del brazo correctivo al preventivo

De hecho, España solicitó cuatro prórrogas para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión, una con el Gobierno de Zapatero y tres más con el posterior de Mariano Rajoy (PP).

El momento más crítico del procedimiento se vivió en 2016, cuando la Comisión propuso multar y congelar fondos comunitarios a España, así como a Portugal, por no haber tomado medidas suficientes para corregir el desvío en su cuentas públicas.

Al final Bruselas evitó imponer estas multas -unos 2.000 millones de euros en el caso español- argumentando que podría socavar la recuperación económica y concedió la cuarta y última prórroga al Gobierno, hasta 2018.

Una década después de su apertura, España saldrá del brazo correctivo del procedimiento por déficit excesivo este año, pero no se librará de la vigilancia de Bruselas. El país pasará a estar bajo el denominado brazo preventivo, que se centra en evitar que el déficit vuelva a descarrilar.

La Comisión pondrá ahora la lupa en la rebaja del déficit estructural -no ligado al ciclo económico- y vigilará más la reducción de la deuda, que supera el 97 % del PIB, y el gasto público.

"España debe seguir centrándose en unas finanzas públicas sólidas, precisamente para evitar problemas en el futuro", dijo el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis en una rueda de prensa.

"Desde 2019 España estará en el brazo preventivo, lo que significa que miraremos la evolución de la deuda y el cumplimiento del esfuerzo estructural requerido del 0,65 % del PIB este año y el próximo", añadió.

Bruselas prevé que el déficit nominal español baje al 2,3 % este año y al 2 % el próximo, pero calcula que el estructural (2,7 % en 2018) aumentará al 2,9 % y 3,2 % respectivamente.

Por Laura Pérez-Cejuela (edición: Catalina Guerrero)

