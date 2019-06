Bruselas da el primer paso para tutelar las cuentas públicas italianas

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles abrir el procedimiento de déficit excesivo a Italia por no haber reducido lo suficiente su deuda pública, que en 2018 llegó al 132,2 % del Producto Interior Bruto (PIB).

Esa medida, en última instancia, podría dar lugar a sanciones de alrededor de 3.500 millones de euros, equivalente al 0,2 % del PIB italiano.

Italia hablará con Bruselas, pero pide poder "invertir en crecimiento"

El vicepresidente del Gobierno y líder del M5S, Luigi Di Maio, responsabilizó en las redes sociales al anterior Gobierno del Partido Demócrata (PD) y su mala gestión de la elevada deuda pública de Italia, que en 2018 superó el 132 % del producto interior bruto (PIB).

Dijo que el Gobierno viajará a Bruselas para dialogar, con responsabilidad, y "no para destruir sino para construir", pero lamentó que "cada día se encuentre un motivo distinto para hablar mal de Italia".

Di Maio argumentó que desde hace años Italia da "sin recibir" o recibe "menos de lo que correspondería" y criticó que los países europeos no hayan encontrado una solución conjunta para gestionar el fenómeno migratorio.

"Así no puede ser, es muy fácil. Ahora se habla tanto de este posible procedimiento de infracción y ¿sabéis a qué se refiere? A la deuda provocada por el PD en 2017 y 2018", escribió.

Al mismo tiempo, Di Maio dejó claro que en los años de la crisis económica hubo países europeos que superaron el techo del 3 % del déficit en relación al PIB y no se enfrentaron a ninguna sanción.

"Es inconcebible que a un país con seis millones de desempleados reales y miles de empresas que producen por debajo de su potencial se le ponga una cruz porque quiera invertir en crecimiento, trabajo y recortes de impuestos", opinó.

Y advirtió de que la reforma de las pensiones aprobada por su Ejecutivo, que prevé una rebaja de la edad de jubilación, "no se toca".

La luz roja del déficit público superior al 3% del PIB

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) no deben tener un déficit público que supere el 3 % del PIB ni una deuda pública que sobrepase el 60 % del producto interior bruto.

En el caso de la deuda, se incumplen las normas comunitarias si además de rebasar el umbral del 60 % no se reduce "a un ritmo satisfactorio". En esos casos, los países se arriesgan a quedar inmersos en un procedimiento por déficit excesivo.

Es lo que sucede con Italia, cuya deuda pública fue del 132,2 % del PIB en 2018 y que, según las últimas previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea, crecerá hasta el 133,7 % del PIB este año y al 135,2 % en 2020.

Por tanto, Bruselas consideró "justificado" abrir a Roma un procedimiento por déficit excesivo.

"En el caso de Italia, el análisis sugiere que se debería considerar que se incumple el criterio de la deuda y que, por lo tanto, un procedimiento de déficit excesivo por la deuda está justificado", indicó la CE.

La @EU_Commission ha concluso che l’Italia non rispetta il criterio del debito e che una procedura per deficit eccessivo è giustificata. Ora tocca agli stati membri esprimersi. Ovviamente saremo sempre disposti a tenere in considerazione nuovi dati. La mia porta rimane aperta. — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 5 de junio de 2019

Un toque de atención

Tras plasmar en un informe que Italia incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y abogar por la apertura del procedimiento de déficit, serán los ministros de Finanzas de la Unión (el Consejo) quienes tomen la decisión final, previsiblemente en su reunión de julio.

With this last spring package of our mandate @EU_Commission, we reaffirm our commitment to an intelligent application of the Stability and Growth Pact #EuropeanSemester pic.twitter.com/xpWXUo4wr5 — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 5 de junio de 2019

"Para ser claros, hoy no estamos abriendo un procedimiento por déficit excesivo", declaró en una rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis, quien subrayó que ahora los Estados miembros deberán analizar las conclusiones del informe realizado por el Ejecutivo comunitario.

On #Italy, our 126.3 report concludes that the debt criterion is not complied with in 2018 and that a debt-based Excessive Deficit Procedure is warranted. Next step ➡️ #EU Member States have 2 weeks to confirm our analysis #EuropeanSemester pic.twitter.com/xXR6S7eXqa — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 5 de junio de 2019

El miércoles de la semana pasada, la Comisión Europea ya envió una carta a Roma en la que pedía explicaciones por no haber realizado "los esfuerzos suficientes" para reducir la deuda pública.

Italia tenía un plazo de 48 horas para contestar y en su respuesta, el ministro de Finanzas, Giovanni Tria, apuntaba que en 2018, aunque Italia no lograra reducir su deuda, el Gobierno "ha actuado con prudencia y responsabilidad".

Reconocía también "la necesidad de conseguir un saldo primario más elevado para devolver la deuda pública a una trayectoria claramente descendente", pero pedía tiempo dado el contexto macroeconómico.

Sin embargo, esas explicaciones no han sido suficientes para la Comisión Europea.

El procedimiento por déficit excesivo para Italia ya estuvo a punto de ponerse en marcha a finales del año pasado cuando Roma quiso elevar el déficit público para 2019 hasta el 2,4 % del PIB.

No obstante, tras unas intensas negociaciones con Bruselas, Roma aceptó rebajar el objetivo de déficit al 2,04 % y de ese modo evitó la apertura del procedimiento.

Por Julio Gálvez (edición: Catalina Guerrero)

