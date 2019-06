Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles un presupuesto comunitario para 2020 de 168.300 millones de euros en compromisos, centrado en favorecer la competitividad de la economía europea y la solidaridad y seguridad dentro y fuera de la Unión Europea (UE).

Este presupuesto es el séptimo y último dentro del vigente marco presupuestario, que abarca el periodo 2014-2020, y su objetivo es "seguir dando apoyo a las prioridades de la UE", indicó en un comunicado el comisario europeo de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther H. Oettinger, en referencia al empleo, crecimiento, juventud, cambio climático, seguridad y solidaridad.

El proyecto de presupuesto de la UE para 2020 incluye dos importes para cada programa que se va a financiar: los compromisos, que hacen referencia a la financiación que puede acordarse mediante contratos en un año determinado, y los pagos, que son el dinero realmente desembolsado.

Mientras que el presupuesto en compromisos para 2020 asciende a 168.300 millones de euros (un 1,3 % más alto en comparación con 2019), para pagos suma 153.700 millones (un 3,5 % más que el año anterior).

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario para la moneda única, Valdis Dombrovskis, afirmó que en los próximos años uno de los mayores desafios de los Esados miembros es "transformar nuestras economías" paa asaeagurar la digitalización y que sean neutrales desde el punto de vista ambiaental.

La CE destaca que una quinta parte (el 21 %) del presupuesto total propuesto para 2020 se destinará a luchar contra el cambio climático, una cifra "en consonancia con el ambicioso objetivo" de destinar el 20 % del actual presupuesto a largo plazo de la UE a actividades relacionadas con la crisis climática.

