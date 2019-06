El Eurogrupo busca cerrar un acuerdo sobre el presupuesto de la eurozona

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) intentarán en su reunión de este jueves en Luxemburgo alcanzar un acuerdo sobre el futuro presupuesto para el área de la moneda única, a una semana de tener que presentar el diseño del instrumento a los líderes europeos.

Desde la cumbre de diciembre en la que los jefes de Estado y de Gobierno encargaron a sus titulares económicos trabajar en un presupuesto para la zona del euro, los encuentros del Eurogrupo se han centrado en esta cuestión, destinada a engrosar el arsenal de medidas anticrisis de los países de la moneda común.

Sin embargo, aún quedan aspectos abiertos que los ministros tratarán de cerrar en una reunión que se prevé que concluya bien entrada la madrugada.

Fuentes comunitarias indicaron hoy que todavía se debe acordar cómo se financiará el presupuesto. El instrumento se nutrirá en parte del presupuesto plurianual de toda la Unión Europea, pero algunos países consideran que se deben incluir ingresos adicionales aportados por los Estados de la eurozona, mientras que otros socios europeos descartan esa posibilidad.

Por otro lado, se da por hecho que el instrumento se empleará para reformas e inversiones, como señalaron este miércoles en el Ministerio español de Economía y acordaron los ministros en el Eurogrupo de mayo.

A pesar de que hoy fuentes europeas dijeron esperar alguna discusión el jueves entre los titulares económicos sobre si se abarcan los dos elementos o solo uno de ellos, reconocieron que las inversiones no quedarán "globalmente" excluidas y se mostraron convencidas de que serán parte del instrumento.

España es uno de los países más favorables a establecer un presupuesto del euro, pero reclama que no se limite a financiar reformas estructurales e inversiones, replicando funciones que ya cumplen otras herramientas comunitarias, sino que también pueda utilizarse para salir al paso de crisis que afecten a un solo país y estabilizar su economía.

La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, el fondo de rescate de la eurozona) también defienden que se necesitará una herramienta de este tipo para hacer frente a la próxima crisis.

Aun así, las fuentes comunitarias indicaron que mañana se seguirá debatiendo si finalmente se incluye esa función estabilizadora (a la que se opone, sobre todo, Holanda).

En el Ministerio de Economía insistieron en que España no apoyará el presupuesto si solo es un mecanismo de control para las reformas, si bien afirmaron que no acuden al Eurogrupo predispuestos a vetar el proyecto y confiaron en que salga adelante.

Las fuentes europeas coincidieron y destacaron que los puntos consensuados son mayores que los desacuerdos, y añadieron que el pacto sobre el instrumento "está ahí".

Asimismo, apuntaron que el jueves no se fijará el volumen del presupuesto, ya que dependerá en parte de cómo concluyan las negociaciones, que siguen en curso, del marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, del que se nutrirá el instrumento para la eurozona.

No obstante, dijeron esperar que en un primer momento la cantidad sea pequeña y que con el tiempo pueda incrementarse.

A packed agenda at #Eurogroup this Thursday in Luxembourg: IMF’s art.4 on the €, a discussion on inequality, Cyprus’ post-prog report, & the euro area reform, including the key features on the €A budget

https://t.co/IMA32M8WQG pic.twitter.com/J19NjDS3lo