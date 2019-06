La UE elige a Bratislava como sede de la Autoridad Laboral Europea

Luxemburgo (EuroEFE).- Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) designaron este jueves a Bratislava como sede de la futura Autoridad Laboral Europea (ELA), que se encargará de aplicar y hacer cumplir la legislación sobre movilidad laboral y de coordinar los sistemas de seguridad social nacionales.

En los márgenes de un Consejo de Empleo, los titulares europeos del ramo avalaron la candidatura eslovaca (que obtuvo 15 votos), frente a las de Chipre (7 votos), Bulgaria y Letonia (3 cada uno), que también aspiraban a hacerse a conseguir la sede.

España fue uno de los países que votó por Bratislava, al considerar que Eslovaquia "cumple mejor los criterios" que el resto y que "ha hecho un buen trabajo" preparatorio, indicaron fuentes diplomáticas.

La ELA, que deberá estar totalmente operativa en 2021, apoyará a los países y la Comisión Europea en la aplicación de la normativa comunitaria y pretende mejorar el acceso de los individuos y empleadores, sobre todo pymes, a la información sobre sus derechos y obligaciones en los ámbitos de la movilidad laboral, libre circulación de servicios y coordinación de la seguridad social.

La comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, recordó que la movilidad laboral en la UE ha sido siempre una prioridad para ella al impulsar "el crecimiento, ayudar a las empresas a encontrar las competencias que necesitan y dar a todo el mundo la oportunidad de sacar el mayor provecho de su talento".

