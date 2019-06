El Eurogrupo apoya a la CE en su intención de expedientar a Italia

Luxemburgo, 14 jun (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) han apoyado la posición de la Comisión Europea (CE) sobre Italia, después de que la semana pasada Bruselas recomendara abrir un procedimiento de déficit excesivo por la elevada deuda publica del país, que en 2018 llegó al 132 % de su PIB.

En cualquier caso, la decisión final sobre la puesta en marcha de ese proceso, por el que se pueden exigir ajustes y que en última instancia puede dar lugar a sanciones económicas, corresponde a los ministros económicos del conjunto de la Unión Europea (UE).

El martes pasado, el Comité Económico y Financiero - un cuerpo técnico que representa a los titulares de Economía y Finanzas de los Veintiocho- ya apoyó la postura del Ejecutivo comunitario, que considera "justificado" activar el procedimiento.

"El Eurogrupo apoyó la opinión del Comité Económico y Financiero en la que se muestra de acuerdo con la Comisión en que un procedimiento de déficit por la deuda está justificado", declaró el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros de Economía de la eurozona celebrada en Luxemburgo entre el jueves y el viernes.

