Draghi abre la puerta a "estímulos adicionales" en las próximas semanas

Lisboa (EuroEFE).- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, abrió este martes la puerta a "nuevos estímulos" que podrían decidirse en las próximas semanas si continúa en peligro la meta del organismo de conseguir una inflación cercana al 2 %.

"En ausencia de mejoras, de manera que el retorno sostenido de la inflación hacia nuestro objetivo se vea amenazado, serán necesarios estímulos adicionales", dijo Draghi en el foro del BCE que se celebra hasta el miércoles en la localidad portuguesa de Sintra.

Durante su discurso de apertura, el presidente del organismo subrayó que el Consejo del Gobierno del BCE decidirá "en la próximas semanas" si toma medidas de este tipo, aunque avanzó de entrada que se estudiarán todos los instrumentos disponibles.

Entre ellos, figuran la "política de más cortes en los tipos de interés", así como "medidas que permitan contener factores externos".

"No estamos resignados a tener una baja inflación", agregó ante el auditorio, al que remarcó que el BCE "sigue comprometido" con sus objetivos.

Su discurso, marcado por el vigésimo aniversario del euro, estuvo plagado de referencias a lo que denominó la "flexibilidad" y "adaptación" del organismo para hacer frente a los retos surgidos sobre todo en la última década, una actitud que puede volver a aparecer en caso de que sea necesario.

"Las herramientas (utilizadas en el pasado) han demostrado ser efectivas", dijo el italiano, quien definió la actuación del Banco Central Europeo como "paciente, persistente y prudente".

Pese a no descartar nuevas actuaciones del organismo, dejó también un recado a los responsables de la política fiscal, que "debe jugar su papel" para que progrese la economía.

