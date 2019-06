La UE quiere tener acordado su presupuesto para 2021-2027 antes de fin de año

Bruselas (EuroEFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves continuar la negociación del marco financiero plurianual comunitario para el periodo 2021-2027 con vistas a tener un acuerdo antes de finales de este año.

Los líderes comunitarios, reunidos en una cumbre en Bruselas, han encargado a Finlandia, que presidirá la Unión desde julio hasta final de año, que siga trabajando en el marco de negociación de las cuentas, es decir, en la estructura de partidas a las que deberá asignarse una dotación.

"Sobre esta base, el Consejo Europeo mantendrá un intercambio de opiniones en octubre de 2019, con vistas a un acuerdo antes de final de año", dice el texto de conclusiones adoptado por los líderes.

España ha venido defendiendo que la negociación debería avanzar lo más rápido posible y que se intente llegar a un acuerdo incluso en octubre para evitar lagunas entre al actual marco financiero 2014-2020 y el nuevo, según explicó recientemente la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Llegar a un acuerdo antes de finales de este año evitaría que se reprodujesen retrasos como los que se dieron en la aprobación del marco de 2014 y permitirían que las cuentas pudiesen entrar en vigor puntualmente en 2021.

El marco financiero plurianual fija los techos de gasto para el periodo de siete años en su conjunto y cada uno de los ejercicios cubiertos y estructura las partidas presupuestarias en línea con las prioridades políticas que se marca la UE en cada periodo.

El de 2021-2027 fue propuesto por la Comisión Europea en mayo de 2018 y será el primero sin el Reino Unido, dada su próxima salida del bloque comunitario.

La propuesta del Ejecutivo comunitario pide elevar el presupuesto al 1,11 % de la renta nacional bruta conjunta de los Veintisiete, frente al 1,03 % que supone en el periodo 2014-2020, con lo que ascendería en total a 1,28 billones de euros en compromisos de pago, frente a los 1,08 billones actuales.

Este aumento, junto con recortes en ciertas partidas, debería permitir paliar el agujero de más de 12.000 millones de euros que dejará el "brexit" y la necesidad de 10.000 millones anuales para nuevas tareas, según Bruselas.

Las cifras exactas solo se conocerán tras una negociación que se intensificará en los próximos meses y promete ser ardua, ya que la salida del Reino Unido también cambiará el equilibrio entre los países que hasta ahora era contribuyentes o receptores netos de fondos comunitarios.

