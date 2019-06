Bruselas evita abrir expediente a Italia por déficit excesivo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) evitó este martes pedir de forma oficial y definitiva a los Estados miembros la apertura de un procedimiento de déficit excesivo a Italia por su elevada deuda, pero recalcó que volverá a debatir la cuestión dentro de una semana, cuando sí podría tomar la decisión final.



"La Comisión está continuando los trabajos preparativos en línea con el procedimiento establecido en el tratado" de la Unión Europea, declaró sobre la cuestión el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, durante una rueda de prensa posterior a la reunión semanal de los comisarios europeos.



En esa cita, se debatió brevemente la posible apertura del procedimiento de déficit excesivo a Italia y se acordó seguir con la discusión dentro de siete días, mientras prosiguen las conversaciones entre Bruselas y Roma.



El pasado 5 de junio, la CE ya publicó un informe en el que consideraba justificado poner en marcha el proceso de déficit excesivo a Roma por su elevada deuda pública, que en 2018 llegó al 132 % del Producto Interior Bruto (PIB).



Desde entonces, Bruselas ha iniciado una negociación con el Gobierno del país transalpino para evitar la activación del mecanismo, por el que se pueden exigir ajustes y que en última instancia puede suponer la aplicación de sanciones económicas de alrededor de 3.500 millones de euros, equivalente al 0,2 % del PIB italiano.



Asimismo, la CE ha reiterado en varias ocasiones que está abierta a recibir nuevos datos, documentos o propuestas desde Roma que lleven a la Comisión a cambiar su conclusión y evitar el procedimiento.



"La Comisión está preparada para tener en cuenta más elementos que pueda presentar Italia", recalcó el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el 12 de junio.



Si esos "elementos" no llegan o Bruselas los considera insuficientes, propondrá de manera definitiva la apertura del procedimiento a los ministros económicos del conjunto de la UE, a quienes corresponde tomar la decisión final y que se reunirán en Bruselas el 9 de julio.



El pasado 11 de junio, el Comité Económico y Financiero -un cuerpo técnico que representa a los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho- ya aseguró que coincidía con el análisis de la CE y opinaba que la apertura del procedimiento estaba justificada.



Preguntado este martes por el motivo de que el Ejecutivo comunitario no tomara una decisión hoy mismo sobre la puesta en marcha del mecanismo, el portavoz de la CE respondió que la institución no es "una fábrica industrial que debe cumplir con una cierta producción el día en que se discute algo".



A finales del año pasado, Bruselas ya consideró justificado abrir el procedimiento punitivo, después de que Roma propusiera elevar el déficit público hasta el 2,4 % del PIB en 2019, pero finalmente alcanzó un acuerdo con Italia para que lo mantuviera en el 2,04 %, gracias al cual se evitó la activación efectiva del mecanismo.

