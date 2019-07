Bruselas investiga si las ayudas a Peugeot para invertir en Vigo son legales

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) abrió este lunes una investigación en profundidad para evaluar si el plan de España de conceder 20,7 millones de euros en ayudas públicas al grupo PSA, fabricante de Peugeot, para invertir en su planta de Vigo cumplen las normas europeas de ayudas de Estado a regiones.



"La Comisión investigará meticulosamente si las ayudas previstas de España son realmente necesarias para que Peugeot invierta en procesos de producción verdaderamente innovadores en Vigo y si van a desarrollar la región sin falsear indebidamente la competencia o ir detrimento de la cohesión en la UE", dijo en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.



La apertura de la investigación da a España y terceras partes la oportunidad de pronunciarse sobre el caso y no prejuzga en modo alguno el resultado final, que deberá determinar si se cumplen las normas.



El grupo PSA, fabricante de Peugeot y Citröen, está invirtiendo 500 millones de euros en nuevas líneas de producción y en mejoras del proceso productivo en la fábrica de Peugeot en Vigo.



El trabajo en las nuevas líneas comenzó en 2015 y en 2017 España notificó a la Comisión que deseaba conceder ayudas públicas a este proyecto por un total de 20,7 millones de euros, recordó el Ejecutivo comunitario.



Bruselas "duda" de que las ayudas previstas por España "se ajusten a todos los criterios" que exigen la Unión Europea para permitir que los Estados den ayudas públicas a las regiones más desfavorecidas para impulsar su economía, indicó la Comisión.



En concreto, el Ejecutivo comunitario teme que PSA hubiera realizado la inversión en Vigo incluso sin ayudas del Estado o que esta contribución pública pueda haber atraído este proyecto de inversión a Galicia desde otra región más desfavorecida de otro país de la UE.



Además, las normas sobre ayudas regionales no permiten que se beneficien de este apoyo las grandes empresas que invierten en instalaciones ya existentes salvo que las inversiones permitan cambios fundamentales e innovadores en el proceso de producción que se apliquen por primera vez en ese sector -en este caso el automovilístico- en el Espacio Económico Europeo.



En este sentido, la Comisión "duda de que el proceso de producción previsto sea lo suficientemente innovador como para poder acogerse a esa excepción", explicó en un comunicado.



Bruselas también tiene dudas sobre la contribución que tendrán las ayudas al desarrollo regional y sobre su "idoneidad y proporcionalidad".



Asimismo, no puede descartar por el momento que vayan a tener efectos negativos sobre la competencia en el mercado de turismos al que se dirigen las inversiones de PSA.

Para saber más:

► Directrices de la CE para ayudas estatales