Bruselas evita abrir un procedimiento de infracción a Italia por su deuda

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) evitó este miércoles pedir formalmente a los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea abrir un procedimiento sancionador a Italia por no rebajar lo suficiente su abultada deuda pública, que en 2018 superó el 132 % del PIB.

"La Comisión ha concluido que un procedimiento por déficit excesivo basado en el criterio de deuda para Italia ya no está justificado", informó el comisario europeo de Asunto Económicos, Pierre Moscovici, en una conferencia de prensa.

We took stock today of the additional fiscal effort announced by the Italian authorities this week.

We conclude that an Excessive Deficit Procedure is no longer warranted for Italy at this stage.

More → https://t.co/RKiwBJ4YAi