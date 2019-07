El Eurogrupo abordará la decisión de Bruselas de no abrir expediente a Italia

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, debatirán este lunes la decisión de la Comisión Europea (CE) de no iniciar un procedimiento sancionador contra Italia pese a su abultada deuda gracias a los ajustes de última hora prometidos por el Gobierno de este país.

El Eurogrupo pasará también revista al informe sobre la situación de la economía y la banca española elaborado por la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) en su última misión de supervisión tras el rescate bancario y abordará la nominación de la francesa Christine Lagarde como nueva presidenta de esta última entidad financiera.

July’s #Eurogroup is around the corner. On Monday, Ministers will be discussing Greece , €A fiscal stance, Spain , Int’l role of €, & the working plan on euro area reform. The @EU_Commission will update ministers on Italy https://t.co/8o2yq9NHKW pic.twitter.com/lgUgOtjyLR