Italia se compromete a respetar las reglas fiscales europeas también en 2020

Bruselas (EuroEFE).- El ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, dijo este lunes que su país seguirá respetando las reglas fiscales comunitarias y estabilizando su deuda pública también en 2020, después de que Roma se haya librado de un expediente de Bruselas tras prometer medidas de ajuste este año.

Italia elaborará su nuevo presupuesto de acuerdo con "las reglas fiscales europeas", según el ministro Tria

"Para el próximo año decidiremos en octubre el nuevo presupuesto, por supuesto de acuerdo con las reglas fiscales europeas generales", dijo Tria a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) en Bruselas.

El ministro italiano y la Comisión Europea deben explicar a los socios europeos el acuerdo que ha permitido no abrir un expediente sancionador a Italia después de que el Gobierno de Roma haya legislado un ajuste que permitirá un ahorro de 7.600 millones en su deuda pública y cumplir con la meta de déficit pactada para 2019 (2,04 % del PIB).

Pese a evitar el procedimiento que hace apenas un mes consideraba justificado, la Comisión ha advertido de que en 2020 Italia deberá hacer más ajustes y reformas estructurales para cumplir las normas europeas.

Un mensaje de tranquilidad

En este sentido, Tria llegó este lunes al encuentro con un mensaje de tranquilidad de cara al futuro.

El titular italiano subrayó que en general será necesario hacer algún ajuste estructural y que el "esfuerzo grande" se ha realizado en 2019, pero aseguró que "obviamente hay que continuar en esta dirección.

"Lo importante es la estabilización del ratio de deuda con respecto al PIB. Veremos como va la economía en el segundo semestre y tomaremos decisiones", afirmó.

Se prevé que los ministros den el visto bueno a la decisión de la Comisión Europea, que el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, calificó de "buenas noticias".

I expect to hear good news on #Italy today. There is new data and also new measures taken by Italian authorities. It avoid an EDP. But high debt levels are a concern and need to be tackled going forward.



