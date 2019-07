Bruselas eleva la previsión de crecimiento de España hasta el 2,3 % y mantiene la de la eurozona

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) elevó este miércoles dos décimas la previsión de crecimiento de España durante 2019, hasta el 2,3 %, frente al 2,1 % que había anticipado en mayo, según sus estimaciones macroeconómicas de verano, mientras que estima que la economía europea mantendrá su crecimiento, pero ladvierte que las tensiones globales en comercio y la incertidumbre política podrían afectar esta tendencia.

Se prevé que la economía europea registre en 2019 su séptimo año consecutivo de crecimiento, del que deberían ser partícipes todos los Estados miembros. El crecimiento en la zona del euro fue superior al previsto en el primer trimestre del año, como consecuencia de una serie de factores temporales tales como unas condiciones invernales suaves y un repunte de las ventas de automóviles. También se benefició de medidas de política presupuestaria que incrementaron la renta familiar disponible en varios Estados miembros.

España no es una excepción en esta tendencia: la Comisión estima que el crecimiento del PIB para este año será del 2,3 % (tasa interanual) y del 1,9 % en 2020. En cuanto a la inflación, las previsiones en la zona del euro y la UE se han reducido en 0,1 puntos porcentuales este año y el siguiente, debido principalmente a la bajada de los precios del petróleo y a unas perspectivas económicas ligeramente más débiles. En la misma línea, se estima para España en 2019 un 0,9 % (tasa interanual) y un 1,2 % para 2020.

Factores que afectan al crecimiento a corto plazo

No obstante, las perspectivas a corto plazo para la economía europea se ven ensombrecidas por factores externos, como las tensiones comerciales a nivel mundial o la importante incertidumbre política. Dichos factores siguen afectando a la confianza en el sector manufacturero, que es el más expuesto al comercio internacional, y se prevé que debiliten las perspectivas de crecimiento para el resto del año.

Como consecuencia de ello, las previsiones de crecimiento del PIB de la zona del euro en 2019 se mantienen sin cambios, en el 1,2 %, mientras que las previsiones para el año 2020 se han reducido ligeramente hasta un 1,4 %, debido a la desaceleración del ritmo de crecimiento previsto para el resto de este año (previsiones de la primavera: 1,5 %). Las previsiones relativas al PIB de la UE se mantienen sin cambios, en un 1,4 % para el año 2019 y en un 1,6 % para el año 2020.

"Se prevé que todas las economías de la UE sigan creciendo este año y el siguiente, aunque el fuerte crecimiento registrado en Europa Central y Oriental contrasta con la desaceleración observada en Alemania e Italia. La persistente debilidad que afecta al sector manufacturero, la cual se deriva de las tensiones comerciales y la incertidumbre política, está poniendo a prueba la resiliencia de nuestras economías. A nivel interno, el escenario de un Brexit sin acuerdo sigue siendo una fuente importante de riesgo", dijo el vicepresidente del Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, también responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales.

