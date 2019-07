Más de 10.000 millones de euros para la economía circular en la UE

Madrid (EuroEFE).- Los mayores bancos e instituciones nacionales de fomento de la Unión Europea (UE) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) acaban de lanzar una iniciativa de 10.000 millones de euros para acelerar la transición hacia una economía sostenible y circular en España, Alemania, Italia, Francia y Polonia.

Un mínimo de 10.000 millones de euros en inversiones durante los próximos cinco años, hasta 2023

Ese acuerdo, alcanzado el 18 de julio en Luxemburgo, destinará un mínimo de 10.000 millones de euros en inversiones durante los próximos cinco años, hasta 2023.

El objetivo es evitar y eliminar los residuos, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y fomentar la innovación mediante la promoción de la circularidad en todos los sectores de la economía.

