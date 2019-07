Una década del Erasmus para emprendedores que ha unido a 7.000 empresarios

Bruselas (EuroEFE).- El emprendedor Erdman Doumbé vivió en 2015 una de las experiencias que moldearían su futuro negocio cuando se trasladó de Bélgica a España gracias al programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores (EYE), que en sus diez años de vida ha conectado a 7.000 empresarios de diferentes países europeos.

"Mi objetivo era ir a una cultura diferente para entender la mentalidad de negocios de allí", explica a Efe Doumbé, que aplicó su experiencia en un proyecto que recién estaba empezando a moldear y que ahora ha convertido en una empresa dedicada a comunicación, marketing y eventos sobre música urbana con sede en Bruselas.

El lugar escogido fue Barcelona, donde aprendió sobre gestión empresarial durante seis meses de la mano de su emprendedora de acogida, Cecilia Tham, y que pudo sufragar gracias a la ayuda recibida por el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, financiado por la UE.

En esta iniciativa pueden participar nuevos emprendedores con el objetivo de crear su propio negocio o que lo hayan hecho en los últimos tres años y quieran ser tutorizados por empresarios experimentados que tienen en propiedad o dirigen como socios una pequeña o mediana empresa en los países participantes.

En sus diez años de vida, la iniciativa europea ha establecido más de 7.000 conexiones entre diferentes emprendedores y el 36 % de ellos ha conseguido crear un negocio, como en el caso de Doumbé, que durante su estancia en Barcelona aprendió "sobre herramientas de gestión empresarial" que él sigue usando ahora.

"También me permitió crear relaciones empresariales, por ejemplo, conocí a la persona que me hizo el diseño de mi web actual allí", aseguró Doumbé, que durante su intercambio fue el coorganizador de un festival creado por la empresa de su mentora.

"Puse en practica un montón de cosas teóricas que conocía", recordó Doumbé, quien nunca había tenido la oportunidad de llevar sus "ideas a la práctica" y que pudo "aprender haciendo", como por ejemplo "cómo gestionar un equipo con diferentes trabajadores o cómo redactar una petición de patrocinio".

