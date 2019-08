La amenaza de la recesión pende sobre el Reino Unido por la posibilidad de un "brexit" duro

Londres (EuroEFE).- El Banco de Inglaterra redujo este jueves a un 1,3 % la previsión de crecimiento económico en el Reino Unido en 2019 y 2020 ante la incertidumbre por la salida del país de la UE), prevista para el 31 de octubre, y advirtió que el país tiene una posibilidad entre tres de entrar en recesión si se sigue alimentando la incertidumbre acerca del "brexit".

Investment by UK businesses has weakened a lot. We think this is partly because of uncertainty about Brexit. https://t.co/9DQcB5rT0Z #InflationReport pic.twitter.com/GnJ08a5Iwi — Bank of England (@bankofengland) August 1, 2019

El pasado mes de mayo, el banco central había pronosticado una expansión del producto interior bruto (PIB) del 1,5 % este año, de un 1,6 % el próximo y de un 2,1 % en 2021 -que hoy elevó al 2,3 %-.

En su informe periódico sobre inflación, que asume una retirada negociada del bloque europeo, advierte de que, aun en ese caso, existe un 33 % de probabilidad de que el PIB británico entre en recesión en el primer trimestre de 2020.

Si se diera un "brexit" duro -algo cada vez más probable-, alerta de que habría una mayor contracción económica, un aumento de la inflación y otra caída de la libra, que esta semana alcanzó mínimos en dos años frente al dólar estadounidense al cotizar por debajo de 1,22 dólares.

El banco central inglés decidió hoy mantener sin cambios, en el 0,75 %, los tipos de interés, así como el programa de estímulo económico que introdujo tras la crisis crediticia global de 2008.

We have kept interest rates at 0.75%. Find out why in our visual summary https://t.co/9DQcB5rT0Z#InflationReport #Bankrate pic.twitter.com/vNkTbU4lg7 — Bank of England (@bankofengland) August 1, 2019

De esta manera, preservó en 10,000 millones de libras (10.970 millones de euros) la emisión de reservas para financiar la compra de deuda corporativa y los 435.000 millones de libras (477.000 millones de euros) que destina a la compra de bonos soberanos.

El gobernador del banco, el canadiense Mark Carney, explicó que, desde el último análisis en mayo, las tensiones comerciales globales "se han intensificado", el crecimiento mundial se ha ralentizado y, en el Reino Unido, ha aumentado "la percepción de que es más probable" que se produzca un "brexit" sin acuerdo bilateral el próximo 31 de octubre.

Como contrapunto positivo, se mantiene la confianza de los hogares en su situación financiera, gracias a un mercado laboral fuerte y salarios ligeramente en ascenso, dijo.

La postura del actual Gobierno británico, liderado por Boris Johnson, de salir de la UE en la fecha prevista con o sin pacto ha provocado ya "una marcada depreciación" de la libra esterlina, apunta la institución.

Según cómo evolucione el proceso de retirada de la UE, el banco central podría variar su política de tipos, posiblemente, según los analistas, con una bajada como la ejecutada ayer por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

La Fed confirmó el miércoles el cambio de rumbo en su política monetaria al anunciar una rebaja de los tipos de interés de un cuarto de punto, hasta la horquilla que oscila entre el 2 % y el 2,25 %, ante la debilidad económica global y la inflación "apagada" en el país.

Se trata del primer recorte del precio del dinero en EEUU en más de una década, pues el anterior se produjo justo después de la aguda crisis financiera de finales del 2008, cuando el Reino Unido también situó sus tipos en el mínimo histórico del 0,25 %.

Tras la intervención del Banco de Inglaterra, la libra esterlina bajaba un 0,37 % frente al dólar en el mercado de divisas, hasta 1,2116 dólares, y se mantenía plana ante el euro, en 1,0980 euros.

Por Judith Mora (edición: Catalina Guerrero)

