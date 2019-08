Revés político para Jonhson y alerta sobre la "sacudida instantánea" de un "brexit" duro

Londres (EuroEFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, ha sufrido su primer revés político al perder un escaño en Gales en favor de una candidata proeuropea, lo que reduce su mayoría parlamentaria, mientras el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, auguró este viernes que una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo el próximo 31 de octubre provocará "una sacudida instantánea" en la economía del Reino Unido.

Johnson reduce su mayoría parlamentaria al perder un escaño en Gales

El Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, ha reducido su mayoría parlamentaria a un diputado tras perder un escaño en Gales, en una elección parcial celebrada el jueves cuyo resultado se ha conocido este viernes.

El candidato "tory", Chris Davies, fue derrotado en la circunscripción de Brecon y Radnorshire por la aspirante del Partido Liberal Demócrata, Jane Odds, que obtuvo la mayoría de votos gracias a que el Partido Verde y los nacionalistas galeses de Plaid Cymru accedieron a no concurrir en los comicios para maximizar sus opciones.

El Partido Laborista, primero en la oposición en la Cámara de los Comunes, también salió mal parado al bajar a la cuarta posición, por detrás del Partido del Brexit.

Tras perder este escaño, el Partido Conservador tiene 320 diputados en los Comunes -310 "tories" más los diez diputados asociados del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP)-, solo uno más que los 319 que suma la oposición.

Esto significa que Johnson depende para poder aplicar su proyecto político del apoyo total de su grupo parlamentario y del DUP, lo que no siempre está garantizado.

Esta ha sido la primera prueba electoral para el líder "tory" desde que accedió al poder el 24 de julio, y la victoria de la candidata liberaldemócrata, propeuropea, se interpreta como un rechazo a su plan para la salida de la Unión Europea (UE).

Johnson ha prometido que el Reino Unido saldrá de la UE con o sin acuerdo en la fecha prevista del 31 de octubre.

Un "brexit" duro provocará "una sacudida instantánea" en la economía del Reino Unido

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, auguró este viernes que una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo el próximo 31 de octubre provocará "una sacudida instantánea" en la economía del Reino Unido.

En una entrevista con la cadena pública BBC, el canadiense dijo que "los mercados dan por seguro" que habría una aguda caída de la libra esterlina, lo que se notaría, advirtió, "en la gasolina y la compra de comestibles".

"Llevaría tiempo llegar a las colinas soleadas" que predice el Gobierno conservador de Boris Johnson, partidario de un "brexit" a toda costa, afirmó el gobernador, acusado por ese bando de impulsar un "proyecto del miedo" para boicotear la retirada del bloque.

Carney vaticina cierre de negocios, supresión de empleos o alza de los precios en el Reino Unido

"La economía del no-acuerdo significa que cambian las reglas del juego para el comercio, exportar a Europa (continental) e importar desde Europa. Para algunas grandes empresas de este país, lo que antes era rentable dejará de serlo", declaró.

El economista, que aspiraba a dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que "eso tiene efectos en la economía a corto plazo", como el cierre de negocios, la supresión de empleos o el alza de los precios.

El Banco de Inglaterra rebajó este jueves las perspectivas de crecimiento de la economía británica incluso si saliera de la UE con un acuerdo, y previó una expansión del 1,3 % en 2019 y 2020 -frente a los 1,5 % y 1,6 % estimados el pasado mayo-.

Se espera que el banco central elabore en breve una nuevo análisis para la comisión parlamentaria del Tesoro sobre los efectos de un "brexit" sin pacto.

Las declaraciones de Carney coinciden con la difusión en el Reino Unido de un informe elaborado por funcionarios del anterior Gobierno de Theresa May que prevé una situación de caos si el país sale de la UE bruscamente en octubre.

Irlanda del Norte, la región más afectada por la ruptura

El documento, divulgado por Sky News y que al parecer no fue aprobado a nivel oficial, avisa de que puede haber "pánico" de los consumidores, escasez de ciertos alimentos y una mayor amenaza para la seguridad, con alteraciones del orden en Irlanda del Norte -la región más afectada por la ruptura-.

También alerta de que los ciudadanos británicos que residen en otros países europeos podrían quedarse de la noche a la mañana sin acceso a servicios o incluso perder sus derechos de residencia.

El Banco de Inglaterra redujo este jueves a un 1,3 % la previsión de crecimiento económico en el Reino Unido en 2019 y 2020 ante la incertidumbre por la salida del país de la UE), prevista para el 31 de octubre, y advirtió que el país tiene una posibilidad entre tres de entrar en recesión si se sigue alimentando la incertidumbre acerca del "brexit".

Investment by UK businesses has weakened a lot. We think this is partly because of uncertainty about Brexit. https://t.co/9DQcB5rT0Z #InflationReport pic.twitter.com/GnJ08a5Iwi — Bank of England (@bankofengland) August 1, 2019

El pasado mes de mayo, el banco central había pronosticado una expansión del producto interior bruto (PIB) del 1,5 % este año, de un 1,6 % el próximo y de un 2,1 % en 2021 -que hoy elevó al 2,3 %-.

En su informe periódico sobre inflación, que asume una retirada negociada del bloque europeo, advierte de que, aun en ese caso, existe un 33 % de probabilidad de que el PIB británico entre en recesión en el primer trimestre de 2020.

Si se diera un "brexit" duro -algo cada vez más probable-, alerta de que habría una mayor contracción económica, un aumento de la inflación y otra caída de la libra, que esta semana alcanzó mínimos en dos años frente al dólar estadounidense al cotizar por debajo de 1,22 dólares.

El banco central inglés decidió hoy mantener sin cambios, en el 0,75 %, los tipos de interés, así como el programa de estímulo económico que introdujo tras la crisis crediticia global de 2008.

We have kept interest rates at 0.75%. Find out why in our visual summary https://t.co/9DQcB5rT0Z#InflationReport #Bankrate pic.twitter.com/vNkTbU4lg7 — Bank of England (@bankofengland) August 1, 2019

De esta manera, preservó en 10,000 millones de libras (10.970 millones de euros) la emisión de reservas para financiar la compra de deuda corporativa y los 435.000 millones de libras (477.000 millones de euros) que destina a la compra de bonos soberanos.

El gobernador del banco, el canadiense Mark Carney, explicó que, desde el último análisis en mayo, las tensiones comerciales globales "se han intensificado", el crecimiento mundial se ha ralentizado y, en el Reino Unido, ha aumentado "la percepción de que es más probable" que se produzca un "brexit" sin acuerdo bilateral el próximo 31 de octubre.

Como contrapunto positivo, se mantiene la confianza de los hogares en su situación financiera, gracias a un mercado laboral fuerte y salarios ligeramente en ascenso, dijo.

La postura del actual Gobierno británico, liderado por Boris Johnson, de salir de la UE en la fecha prevista con o sin pacto ha provocado ya "una marcada depreciación" de la libra esterlina, apunta la institución.

Según cómo evolucione el proceso de retirada de la UE, el banco central podría variar su política de tipos, posiblemente, según los analistas, con una bajada como la ejecutada ayer por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

La Fed confirmó el miércoles el cambio de rumbo en su política monetaria al anunciar una rebaja de los tipos de interés de un cuarto de punto, hasta la horquilla que oscila entre el 2 % y el 2,25 %, ante la debilidad económica global y la inflación "apagada" en el país.

Se trata del primer recorte del precio del dinero en EEUU en más de una década, pues el anterior se produjo justo después de la aguda crisis financiera de finales del 2008, cuando el Reino Unido también situó sus tipos en el mínimo histórico del 0,25 %.

Tras la intervención del Banco de Inglaterra, la libra esterlina bajaba un 0,37 % frente al dólar en el mercado de divisas, hasta 1,2116 dólares, y se mantenía plana ante el euro, en 1,0980 euros.

Por Judith Mora (edición: Catalina Guerrero)

