Georgieva y Dijsselbloem, candidatos europeos a dirigir el FMI

París/Madrid/Lisboa/Helsinki (EuroEFE).- El expresidente holandés del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem y la directora ejecutiva del Banco Mundial, la búlgara Kristalina Georgieva, son los dos únicos candidatos en la segunda ronda de votaciones para elegir un candidato europeo para dirigir el Fondo Monetario Internacional, dijeron este viernes fuentes francesas.

Dijsselbloem y Georgieva han quedado en liza después de que los otros tres candidatos hayan ido retirando sus candidaturas: la española Nadia Calviño y el finlandés Olli Rehn lo han hecho este viernes, mientras que el portugués Mario Centeno lo hizo el jueves.

"El Gobierno apuesta por lograr un acuerdo europeo, sin que la ministra de Economía Nadia Calviño participe en la siguiente fase", han asegurado fuentes del Ejecutivo español a Efe.

"El Gobierno de Pedro Sánchez seguirá trabajando para impulsar la gobernanza de los organismos internacionales y considera un honor que cualquiera de sus integrantes pueda ser considerado, ahora y en el futuro, como una garantía al más alto nivel para su funcionamiento", han añadido.

"La UE está a punto de votar al candidato europeo para director gerente del FMI. Es un trabajo excepcionalmente significativo y motivador. Sin embargo, en esta etapa, retiro mi nombre de la votación para que podamos lograr un consenso amplio para el candidato europeo y un apoyo mundial", ha escrito Rehn en su cuenta en Twitter.

"Al encontrar un candidato para dirigir el FMI, como en otras decisiones de la UE, debemos luchar por una posición común. Quiero ayudar a encontrar ese consenso y, por ello, no participaré en esta etapa del proceso", escribió, por su parte, Centeno el jueves en su perfil oficial de Twitter, en alusión a la votación de este viernes.

El portugués añadió que se mantiene "disponible para trabajar hacia una solución que sea aceptable para todos".

