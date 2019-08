La caída del PIB en Alemania ralentiza a toda Europa

Berlín/Bruselas (EuroEFE).- La caída del PIB en Alemania, por segunda vez (no consecutiva) en un año, ha ralentizado los resultados económicos de la UE y de la eurozona.Si la economía alemana, la locomotora de Europa, deja de tirar, el tren europeo baja su velocidad. Mientras tanto, la creación de empleo en la UE también se ralentiza.

El producto interior bruto (PIB) de Alemania se contrajo en el segundo trimestre de este año un 0,1 % con respecto al primero, informó este miércoles la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Se trata del segundo trimestre (no consecutivo) en un año en que decrece la mayor economía europea, lastrada por la guerra comercial y problemas en el sector del automóvil.

"El sector exterior frenó la evolución del crecimiento económico, porque las exportaciones retrocedieron más que las importaciones frente al trimestre anterior", explicó Destatis en un comunicado, en el que resaltó que la demanda interna, el gasto público y la construcción repuntaron entre abril y junio.

