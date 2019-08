El G7 acuerda modernizar las reglas de la fiscalidad internacional en 2020

Biarritz (Francia) (EuroEFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que se ha logrado "un muy buen acuerdo" en el G7 para que en 2020 se puedan "modernizar las reglas de la fiscalidad internacional" en el marco de la OCDE.

En cuanto se logre esa reforma a nivel internacional, Francia suprimirá su tasa digital, que está en vigor desde comienzos de año, dijo Macron en una conferencia de prensa conjunta con el presidente estadounidense, Donald Trump, al término de la cumbre del G7 inaugurada este sábado en Biarritz, en el suroeste francés.

Some digital players pay very little tax. This is an injustice that destroys jobs. @realDonaldTrump and I have just agreed to work together on an agreement at the @OECD level to modernize international tax rules. #G7Biarritz