La millonaria brecha del IVA en la UE: uno de cada diez euros no llega al fisco

Bruselas/Madrid (EuroEFE).- Solo en 2017, los países de la Unión Europea perdieron 137.000 millones de euros en ingresos del impuesto del valor añadido (IVA), de los que 1.806 millones correspondieron a España, según un nuevo estudio publicado por la Comisión Europea. Es la llamada "brecha del IVA".

Se trata de la diferencia global entre los ingresos previstos en concepto de IVA y el importe realmente recaudado, que ha disminuido algo en comparación con años anteriores, pero sigue siendo muy elevada.

En total, los Veintiocho dejaron de ingresar 137.470 millones de euros en 2017, un 11,2 % de lo que tenían que haber recaudado, lo que significa que más de uno de cada diez euros en IVA no llegó al fisco.

EU Member States still losing over €137 billion in revenues according to new figures. Full VAT Gap report: https://t.co/LLdVPzqUTB #VATGap pic.twitter.com/6jcKvLW7Iu

La brecha, sin embargo, se ha reducido con respecto a 2016, cuando ascendió a 145.428 millones de euros o el 12,2 % de la recaudación prevista.

Las pérdidas se deben al fraude o la evasión fiscal, pero también a quiebras, procedimientos de insolvencia o incluso fallos de cálculo, y la dimensión del "agujero" es un modo de medir la eficacia de los sistemas de recaudación de los Estados, según la Comisión.

Esta importante brecha del IVA vuelve a poner de relieve la necesidad de una reforma global de las normas de la UE en la materia, tal como propuso la Comisión en 2017, así como de una mayor cooperación entre los Estados miembros para frenar el fraude en el IVA y para que las normas funcionen para las empresas y los comerciantes legítimos, según Bruselas.

El déficit recaudatorio en materia de IVA mide la eficacia de la aplicación de este impuesto y las medidas de cumplimiento en cada Estado miembro, ya que proporciona una estimación de la pérdida de ingresos debida al fraude y la evasión fiscal, la elusión fiscal, las quiebras, las insolvencias financieras y los errores de cálculo.

"La coyuntura económica favorable y algunas soluciones políticas a corto plazo aplicadas por la UE contribuyeron a reducir la brecha del IVA en 2017. No obstante, para lograr un progreso más significativo, tendremos que llevar a cabo una profunda reforma del sistema del IVA para hacerlo más resistente al fraude. Siguen sobre la mesa nuestras propuestas dirigidas a introducir un sistema de IVA definitivo y propicio a la actividad económica. Los Estados miembros no pueden permitirse quedarse de brazos cruzados mientras miles de millones se pierden por el fraude en cascada del IVA y las incoherencias del sistema", dijo el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici.

EU countries lost €137 billion in Value-Added Tax (VAT) revenues in 2017.

To achieve more meaningful progress and reduce the #VATGap, we will need to see a thorough reform of the VAT system to make it more fraud-proof.

More here → https://t.co/kk5SHsdDZU pic.twitter.com/iCuQvrQNdK