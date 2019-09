La UE le da un revés a la banca: la justicia puede decidir si las hipotecas IRPH son abusivas

Bruselas (EuroEFE).- Un Abogado General de la Unión Europea consideró este martes que los jueces nacionales pueden decidir sobre el carácter potencialmente abusivo del uso del índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), que se utilizó en casi un millón de hipotecas españolas en sustitución del euríbor. Todavía queda la sentencia, que se puede demorar dos o tres meses más. En caso de que se tuvieran que devolver cantidades, el impacto previsto por la banca oscila entre 25.000 y 44.000 millones de euros, según diferentes versiones. El IRPH fue muy utilizado entre 2005 y 2009, sobre todo por las antiguas cajas de ahorro, coincidiendo con el auge del mercado inmobiliario.

El Abogado General se pronunció en respuesta a varias cuestiones prejudiciales planteadas por un juzgado de Barcelona. Aunque su opinión no es vinculante, las conclusiones del Abogado suelen marcar la línea que sigue el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia. Según el abogado, el uso de este índice puede someterse al control judicial para verificar si su uso fue abusivo y transparente, pero el abogado no se pronuncia, sin embargo, sobre si el IRPH debería ser declarado nulo.

El letrado se posiciona a favor de los intereses de los afectados por el índice, que alegan que este se comercializó con poca transparencia y encareció sus hipotecas en una media de 25.000 euros en comparación con lo que hubieran pagado de utilizar el euríbor, el más común.

La banca, por su parte, defendía que, al tratarse de un índice fijado conforme a disposiciones legales no puede ser objeto de un control de transparencia ni abusividad. Al conocerse la opinión del abogado general, los valores bancarios comenzaron a bajar en sus índices y descontaron como negativa la noticia.

Los expertos de "iahorro" creen que la decisión del abogado implica que las cláusulas del IRPH "fueron abusivas".

"Esto no significa que el índice (alternativo al euríbor y más elevado que este en estos momentos) sea ilegal", añaden, sino que "la forma en la que se ha comercializado estos años no ha sido totalmente transparente".

En las conclusiones pronunciadas este martes, el Abogado comunitario argumenta que el uso de este índice puede someterse al control judicial para verificar estos aspectos.

Argumenta que las entidades bancarias - Bankia, en el caso concreto que se le plantea- no están obligadas a utilizar uno de los seis índices de referencia oficiales, incluido el IRPH, por lo que podían haber optado por el euríbor.

Por lo tanto, al no tratarse de una cláusula que refleje una disposición legal imperativa, está comprendida dentro de la Directiva europea sobre cláusulas abusivas y puede ser objeto de control.

Los tribunales nacionales no pueden abstenerse de controlar si el IRPH es abusivo

El Abogado añade que los tribunales nacionales no pueden abstenerse de controlar si el IRPH fue abusivo amparándose en una excepción de la Directiva europea que permite no pronunciarse cuando las cláusulas hayan sido redactadas de manera clara y comprensible.

Por otra parte, precisa la información que deben proporcionar las entidades para cumplir con las exigencias de transparencia al utilizar el IRPH, cuya fórmula de cálculo resulta compleja y poco transparente para el consumidor medio.

En este sentido, el Abogado señala que deben especificar la definición completa del índice de referencia empleado por ese método de cálculo, las disposiciones de la normativa nacional que determinan el índice y referirse a la evolución del mismo en el pasado.

A la hora de controlar la transparencia, el juez nacional tiene que comprobar si el contrato exponía de forma transparente el método de cálculo del tipo de interés, de modo que el consumidor pudiese valorar sus consecuencias económicas en base a criterios precisos e inteligibles, así como si el contrato cumplía con las obligaciones de información que exige la normativa española.

El Abogado no se pronuncia, sin embargo, sobre si el IRPH debería ser declarado nulo.

Un tribunal de Barcelona pide al TJUE que se pronuncie

El Tribunal Supremo dictó en 2017 una sentencia en la que estipulaba que la mera referenciación de las hipotecas a un tipo oficial como el IRPH "no implica falta de transparencia ni abusividad".

Sin embargo, en 2018 el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona cuestionó la decisión y pidió al TJUE pronunciarse sobre si el índice puede someterse a controles de transparencia, si es nulo o si debe sustituirse por otro índice.

Una vez se conozca la sentencia definitiva, los tribunales españoles tendrán que resolver los litigios pendientes ateniéndose a lo que dicte el TJUE.

La opinión del abogado general de la Unión Europea de que los jueces tienen capacidad suficiente para controlar si el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) se ha usado de forma abusiva marca un nuevo paso en el último conflicto hipotecario elevado por los consumidores españoles a Europa.

El Tribunal de Justicia de la UE deberá emitir en los próximos meses una sentencia firme sobre la legalidad del índice de referencia de los préstamos hipotecarios (IRPH).

Los consumidores creen que se abre la puerta a anular el IRPH

Facua ha mostrado su moderada satisfacción ante el informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el Índice de Referencia Préstamos Hipotecarios (IRPH), ya que "podría abrir la puerta a anular este índice en los préstamos referenciados al mismo".

Esperan que la sentencia definitiva derive en una "cascada" de resoluciones judiciales por las que la banca tenga que devolverles las cantidades correspondientes en las numerosas causas en las que, tanto los jueces de primera instancia como las audiencias provinciales, están a la espera de la decisión del Tribunal Europeo para dictar sentencias.

La asociación de consumidores tiene decenas de procedimientos judiciales en representación de socios con hipotecas referenciadas al IRPH, los cuáles están paralizados hasta que el TJUE adopte su decisión, ha apuntado.

De ser favorable para los consumidores la sentencia del alto europeo, Facua prevé una avalancha de nuevas demandas, como ocurrió con la cláusula suelo después de que el TJUE también contradijese al Tribunal Supremo y determinase que su carácter abusivo por falta de transparencia debía provocar la devolución del dinero cobrado ilícitamente tanto antes como después de la sentencia dictada en 2013 por el alto tribunal español.

La ministra Calviño pide no prejujzgar

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha dicho este martes en Vigo que “no cabe prejuzgar cuál puede ser el impacto final” de la consideración del Abogado General. “Creo que no cabe prejuzgar cuál puede ser el impacto final puesto que se trata de la opinión del Abogado General, tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia”, ha dicho Calviño, recordando que el dictamen del abogado no tiene carácter vinculante.

En todo caso, la ministra ha reconocido que la opinión del letrado “no está muy apartada de las sentencias que se han dictado recientemente en el sentido de considerar que los jueces pueden tener un papel en la determinación del abuso en determinadas cláusulas que pueden estar en los contratos”.

“Se trata de una cuestión prejudicial”, ha añadido Calviño, la cual “no entra en el fondo del asunto y no determina la sentencia que finalmente dicten los tribunales españoles en cada uno de los casos correspondientes”

Las claves para entender el IRPH

¿Qué es el IRPH?

Es un índice oficial que elabora mensualmente el Banco de España, que resulta de aplicación a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al igual que otros índices como el euríbor.

Fue creado en 1994 ante la necesidad de fijar una nueva referencia adicional al míbor, que fuera más estable, transparente y comparable a nivel europeo.

Aunque desde 2002 las hipotecas a tipo variable se calculan con la referencia del euríbor a un año (oficial desde 1999), el IRPH, también conocido como el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España, es la segunda referencia más utilizada.

¿Por qué se cuestiona este índice?

Las reclamaciones por su uso como índice principal se desencadenan principalmente entre 2013 y 2016, cuando se estabilizó en valores próximos al 2 %, mientras que el euríbor empezó a aproximarse a cero, hasta entrar en terreno negativo.

Esto supuso que en el caso del IRPH, las cuotas hipotecarias se mantuvieran estables e incluso se elevaran, mientras que con el euríbor, se han ido reduciendo de forma considerable.

En los últimos años, el Banco de España ha recibido numerosas reclamaciones en las que o bien se solicita la nulidad del IRPH por considerarlo "abusivo", o abordan cuestiones relativas a su liquidación después de la eliminación de algunos índices como el IRPH bancos y cajas.

¿Cuál es la opinión del Tribunal Supremo?

En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo avaló el IRPH al considerar que la mera referencia de una hipoteca a un índice oficial no implica falta de transparencia ni abuso alguno.

Sin embargo, tal como sucediera con las cláusulas suelo, el voto particular de dos magistrados abrió la puerta para que los consumidores buscaran el amparo de Europa.

En opinión de ambos, las entidades que empleen el IRPH frente a otros más usuales como el euríbor, habrían de establecer su "alcance y funcionamiento concreto, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar las condiciones económicas que asume".

Aunque el fallo fue favorable a la banca, las discrepancias en el Supremo impidieron frenar el debate sobre el índice, castigado por Audiencias Provinciales como las de Madrid o Vizcaya, para las que el IRPH perjudicó a los clientes en tanto que las entidades conocían que "era más conveniente" ajustar los préstamos al euríbor. Finalmente, un juzgado de Barcelona elevó la causa a Luxemburgo.

¿Qué se dirime ahora?

Desde su admisión a trámite, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia en profundidad la adecuación del IRPH.

Los aspectos que deberá aclarar son si es nulo o ilegal, si tiene que estar sometido a los mismos controles de transparencia que otros productos y si, de ser contrario a los bancos, cabría la posibilidad de conceder la retroactividad.

¿Qué dicen los clientes?

Asociaciones de consumidores entienden que las entidades se cubrieron de cualquier posible abaratamiento de las hipotecas al fomentar el uso del IRPH frente al euríbor. Desde Asufin cifran en 25.000 euros el perjuicio medio por pago de intereses a estos clientes.

¿Qué opina el sector?

Fuentes financieras argumentan que el índice, asentado en España desde hace 25 años, no había sido cuestionado hasta ahora, y subrayan que esta pugna no puede ser comparada con la de las cláusulas suelo, ya que no es cláusula del contrato, sino un índice oficial que no forma parte de las condiciones contractuales.

En este sentido, el IRPH no podría ser objeto de un control de transparencia ni de abuso en tanto que ha sido fijado conforme a disposiciones legales.

Asimismo, alegan que al ser oficial y fijado por el Banco de España, es fácilmente accesible para el consumidor medio, que dispone de una escritura pública donde figuran las fechas de revisión, el índice de referencia y su interés, y la cadencia de revisión, por lo que no hay margen para aplicarlo de forma engañosa.

¿Cuáles son los principales argumentos de defensa del sector financiero?

Para la banca, este índice de referencia es elaborado bajo la supervisión del Banco de España, por lo que las entidades no intervienen en su configuración.

Igualmente, creen que la comparación con el euríbor es un error no sólo por el período de la aplicación del tipo de interés (IRPH, a más de tres años, y euríbor a 12 meses), sino porque el diferencial que se aplica en el primer caso es menor.

Además, no ve admisible la nulidad de la cláusula porque el precio resultante haya sido más elevado que otros índices como el euríbor, entre otros motivos porque conocer su evolución futura es imposible.

Al respecto, el sector incide en que un sesgo retrospectivo no puede servir de pauta para valorar la transparencia.

¿Qué números manejan los bancos?

La gran banca española, grupo compuesto por Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, suma una cartera hipotecaria referenciada al IRPH de unos 16.300 millones. Según los últimos datos consultados por Efe, CaixaBank alcanza 6.446 millones; Santander, 4.300 millones; BBVA, 3.100 millones; Bankia, 1.600 millones, y Sabadell, 831 millones.

¿Cuál sería el posible impacto?

De momento, sólo el banco de inversión Goldman Sachs ha calculado el posible impacto de una sentencia desfavorable a la banca. A tenor de sus cálculos, de declararse nulo este índice, el sector podría tener que asumir un coste de hasta 44.000 millones.

¿Cuándo se conocerá la sentencia?

Según fuentes jurídicas, tras conocerse hoy la opinión del abogado general, la sentencia del TJUE se demoraría dos o tres meses más.

Información elaborada por la delegación de Bruselas y la dirección de Economía (Edición: Luis Alonso)

