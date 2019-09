La debilidad económica de la zona euro, más seria de lo que se pensaba

Fráncfort/Helsinki/Washington (EuroEFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado este jueves un paquete de fuertes estímulos monetarios para apoyar la economía porque el debilitamiento que atraviesa la zona del euro es más serio de lo que se pensaba.

El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno que la información disponible desde finales de agosto "indica un debilitamiento de la economía de la zona del euro más largo", la persistencia de riesgos a la baja para el crecimiento y una inflación débil por el debilitamiento del comercio internacional y las incertidumbres, que afectan especialmente al sector manufacturero.

Pero también instó a algunos gobiernos de la zona del euro a aplicar las políticas fiscales adecuadas para estimular la economía y que los tipos de interés suban.

Draghi no mencionó ningún país, pero en la rueda de prensa quedó claro que Alemania tiene espacio fiscal suficiente para gastar más y que Italia debe hacer lo contrario.

Se reduce la tasa a los depósitos bancarios

El BCE baja la tasa a los depósitos bancarios (facilidad marginal de depósito) en 10 puntos, hasta el -0,50 %.

Dejó inalterados los tipos de interés de referencia a los que presta a los bancos semanalmente en el 0 % y les seguirá prestando a un día al 0,25 % (facilidad marginal de crédito).

Además, ha modificado la orientación que hace sobre los movimientos de sus tipos de interés y ahora espera que "continúen en los niveles actuales, o en niveles inferiores hasta que observe una convergencia sólida de las perspectivas de inflación hasta un nivel suficientemente próximo, aunque inferior, al 2 % en su horizonte de proyección".

Esa convergencia también debe reflejarse "de forma consistente en la evolución de la inflación subyacente".

El Consejo de Gobierno también ha acordado medidas para mitigar los efectos negativos en los beneficios de los bancos de las tasas de interés negativas y no les cobrará por el exceso de reservas hasta determinada cantidad.

Esta medida permite un entorno de tipos de interés negativos permanentes.

Compra de deuda a partir de noviembre

También va comprar de nuevo deuda de la zona del euro por valor de 20.000 millones de euros mensuales desde el 1 de noviembre y durante el tiempo que sea necesario "para reforzar el impacto expansivo de sus tasas de interés".

El BCE, que desde marzo de 2015 y hasta finales de 2018 compró deuda pública y privada de la zona del euro por valor de 2,6 billones de euros, dijo que terminará las compras de deuda "poco antes de que comience a subir los tipos de interés".

Además, va a cambiar la modalidad de las operaciones de liquidez a largo plazo "para preservar unas condiciones de préstamo bancario favorables".

El BCE va a prestar a los bancos al 0 % durante 3 años, antes había dicho que les prestaría liquidez al 0,10 % durante dos años.

A los bancos que den suficientes préstamos, el BCE les prestará el dinero a la tasa de depósito, el -0,50 %, es decir, les dará dinero.

Revisión a la baja de las previsiones

Ese pesimismo respecto a la economía se refleja en la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento e inflación que ha hecho el personal del BCE.

Ahora prevén que la economía de la zona euro crecerá este año sólo un 1,1 % y el próximo un 1,2 %, con una inflación del 1,2 y del 1 % respectivamente, tasas de inflación muy por debajo de su objetivo, que es un porcentaje algo por debajo del 2 %.

Para el 2021 el personal del BCE prevé una inflación del 1,5 %, por lo que dentro de dos años la subida de los precios en la zona del euro seguirá siendo débil.

Draghi hizo hincapié en que "los gobiernos con espacio fiscal deberían actuar de una forma efectiva y a tiempo", en alusión a Alemania.

"En países donde la deuda pública es elevada, los gobiernos deben aplicar políticas prudentes que creen las condiciones para que los estabilizadores automáticos operen libremente", apostilló Draghi.

El presidente del BCE instó a todos los países de la zona del euro a reforzar sus esfuerzos para lograr "una composición de las finanzas públicas que favorezca el crecimiento".

Reunión de los ministros de Economía de la UE

Con este panorama de fondo, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) mantendrán este viernes y sábado en Helsinki su primera reunión tras la pausa veraniega, centrada en el presupuesto de la eurozona y el combate de la crisis climática desde el ámbito económico.

#Eurogroup is meeting in Helsinki this Friday. The new & Fin Mins will present their policies. We’ll kickstart process to replace ECB board member Benoit Coeure, discuss economic situation, €A budget, transparency... see our full agenda:https://t.co/sHpSddLtsN pic.twitter.com/4ZbI6CpeOZ — Mário Centeno (@mariofcenteno) September 11, 2019

En una sesión del Eurogrupo en la que participarán los titulares de los Veintiocho y no solo los del área de la moneda única, los ministros intentarán el viernes lograr avances en el presupuesto del euro, en aspectos como su financiación.

Durante junio, los ministros consiguieron un acuerdo sobre las líneas generales de esa herramienta que dejaba sin respuesta cuestiones esenciales, como el tamaño que tendrá y de dónde saldrán los fondos.

Los "términos de referencia" pactados especificaban que los países podrían usar fondos del presupuesto para financiar reformas estructurales o inversiones que tengan por objetivo mejorar la competitividad y la convergencia económica entre los países del euro.

Los ministros, sin embargo, no alcanzaron un consenso sobre cómo debería financiarse esta línea presupuestaria más allá de señalar -como ya se fijó- que se enmarcará dentro del presupuesto plurianual para 2021-2027 de la UE.

No se aclaró si esa dotación podrá complementarse después con aportaciones adicionales de los socios de la eurozona, como piden Francia y Alemania, para lo que sería necesario un acuerdo intergubernamental entre los países de la moneda común, un punto que genera división entre los Estados.

España, a favor de un presupuesto contracíclico

España, según fuentes del Ministerio de Economía, defenderá que los desembolsos del presupuesto no estén condicionados a la realización de reformas y que tenga un carácter contracíclico, es decir, que permita actuar en momentos de crisis.

Sólo si se materializan esas dos exigencias Madrid estaría dispuesta a apoyar el instrumento y respaldaría aportar fondos adicionales al margen del presupuesto plurianual de la UE. De lo contrario, no descarta vetar la herramienta.

Las fuentes subrayan que el acuerdo de junio dejaba "un poco abierta" la cuestión de si el presupuesto tendría un carácter contracíclico y señalan que ese elemento debe incluirse en el reglamento final sobre su funcionamiento.

Concluido el Eurogrupo empezará la reunión informal de ministros de Economía de la UE (Ecofin) que organiza la presidencia de turno finlandesa del club comunitario.

La cita se iniciará con un debate general sobre el papel que los titulares de Finanzas pueden tener en la lucha contra la crisis climática.

Debate sobre una futura tasa a la aviación

Ya el sábado, los ministros abordarán la fiscalidad de la energía como fórmula para hacer frente a los desafíos climáticos. En concreto, se espera que los ministros debatan una tasa a la aviación, después de que en febrero Holanda planteara un impuesto que grave las emisiones de carbono de las aeronaves con el fin de reducirlas.

Países como Bélgica y Francia han realizado propuestas similares en los últimos meses.

La ministra española de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró en julio que una tasa que grave el queroseno utilizado como combustible no es la "primera opción" para España por "una serie de características" del país, como la importancia del sector turístico, el carácter periférico con respecto a Europa o el peso de las islas en el territorio.

Igualmente, se prevé que se dialogue sobre un impuesto al carbono en las fronteras de la UE, iniciativa que defiende Francia y que gravaría los bienes importados a Europa elaborados sin respetar las mismas normas medioambientales exigidas a los productores del Viejo Continente. Tanto esta cuestión como el impuesto a la aviación también podrían aparecer en el debate del viernes.

Advertencia del FMI sobre la economía global

Al pesimismo por la debilidad en la zona del euro se ha sumado este jueves una advertencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) acerca de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha pasado de ser una amenaza a "ralentizar" el dinamismo de la economía global, que evoluciona a un ritmo "relativamente lento".

"En el pasado dijimos que las tensiones comerciales constituían una amenaza; lo que decimos ahora es que no son solo una amenaza, sino que están comenzando a ralentizar el dinamismo de la economía mundial", señaló el portavoz del FMI, Gerry Rice, en una rueda de prensa en la sede del Fondo en Washington.

En sus últimas estimaciones sobre el posible impacto de los aranceles impuestos mutuamente entre EE.UU. y China, el FMI calculó que la guerra comercial podría reducir el PIB mundial en un 0,8 % en 2020 y ocasionar pérdidas adicionales en los siguientes años.

Preguntado sobre la evolución de la economía, Rice reconoció que el ritmo de la actividad mundial "sigue siendo relativamente lento", provocado principalmente por el incremento de tensiones comerciales y geopolíticas que "han resultado en un aumento de la incertidumbre".

"Eso tiene repercusiones negativas en el ámbito de los negocios y en el comercio mundial", explicó.

El FMI dará a conocer sus nuevas proyecciones de las economías en su próxima Asamblea Anual junto con el Banco Mundial (BM), que se celebrará del 12 al 14 de octubre en Washington.

En su último informe de Perspectivas Económicas Globales presentado en julio en Santiago de Chile, el FMI redujo también en una décima sus previsiones de crecimiento global para el 2019, hasta el 3,2 %, debido a las tensiones internacionales y, más concretamente, a la guerra comercial entre China y EE.UU.

Por Arantxa Iñiguez, Julio Gálvez y Àlex Segura Lozano (edición: Miriam Burgués)

