El eurogrupo analiza la situación económica en un complejo contexto internacional

Helsinki (EuroEFE).- El eurogrupo comienza con propuestas en favor del crecimiento en un contexto económico global marcado por la incertidumbre. El presidente Mario Centeno ha reconocido este viernes que uno de los asuntos de la reunión de este viernes es la situación económica, caracterizada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así co mo por el "brexit", y su impacto en la Unión Europea. La reunión se celebra un día después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya aprobado este jueves un paquete de fuertes estímulos monetarios para apoyar la economía porque el debilitamiento que atraviesa la zona del euro es más serio de lo que se pensaba.

