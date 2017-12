Elogios al papel de España en el 40 aniversario de su ingreso en el Consejo de Europa

Madrid (EuroEFE).- El secretario general del Consejo de Europa, el noruego Thorbjørn Jagland, ha elogiado el papel de España y ha asegurado que las instituciones europeas "necesitan del compromiso y firmeza de España" en su defensa de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley, "especialmente en unos momentos que que los populismos surgen en todas partes".

En una intervención ante la Cámara Baja, con motivo de la jornada "Los 40 años de Estado de Derecho" celebrada este jueves en el Congreso y el Senado para celebrar las cuatro décadas del ingreso de España en el Consejo de Europa, Jagland ha animado a defender los valores europeos "ante los separatismos y nacionalismos", fuerzas que "están empezando a retar estos principios".

Una "notable" contribución española que Jagland aplaude y cuya importancia trasladó al rey Felipe VI, en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela.

Spain’s commitment and contribution to the Council of Europe have been remarkable https://t.co/WNZ1f8fWae