Tusk pide que la UE se proteja adecuadamente ante las amenazas cibernéticas

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió este viernes de la necesidad de que la propia Unión Europea sea "consciente" de las amenazas cibernéticas a las que se enfrenta en su territorio para protegerse de ellas.



"Fue un asunto que trataron algunos Estados miembros hoy durante la discusión sobre el futuro de la Asociación Oriental", indicó Tusk en una rueda de prensa al término de la cumbre entre líderes de la Unión y de las seis repúblicas exsoviéticas que forman ese grupo.



Según Tusk, los países señalaron que "uno de los mayores problemas hoy es la amenaza real de los ciberataques, las noticias falsas o la guerra híbrida".



"Tenemos que ser muy cautos, vigilantes y también honestos si queremos protegernos, si queremos ayudar a nuestros socios del Este, en primer lugar tenemos que ser conscientes de las amenazas dentro de la UE", afirmó.



El político polaco dejó claro que la Asociación Oriental (que aglutina a Ucrania, Georgia, Moldavia, Bielorrusia, Azerbaiyán y Armenia) "no va dirigida contra Rusia".



"No es un concurso de belleza geopolítico entre Rusia y la UE, sino una verdadera asociación entre países soberanos", dijo, frente a "las amenazas políticas, económicas y militares y la coacción en la UE y nuestros socios del Este".



Tusk recordó que pasó "la primera mitad de mi vida en el bloque soviético y la segunda en el mundo libre, en Occidente".



"Si fuera un concurso de belleza, no dudaría ni un segundo sobre qué elegir", apuntó.

El presidente del Consejo Europeo recordó que los valores fundamentales de la UE incluyen la democracia, el Estado de derecho o la libertad de expresión.



"Si queremos ser tan atractivos como antes para nuestros vecinos tenemos que estar al tanto de cuán importante es este bloque de valores fundamentales", consideró.



También hizo alusión a algunas "intervenciones que van de hecho contra este grupo de valores", como por ejemplo durante procesos electorales "a ambos lados del Atlántico".



Tusk volvió a dirigirse directamente a Rusia al condenar una vez más su anexión "ilegal" de la península ucraniana de Crimea: "Mientras que hay buenas perspectivas para el futuro (de la región), conflictos armados y congelados siguen impidiendo el desarrollo y creando dificultades en los países de la Asociación Oriental", señaló.



"La muerte de cinco soldados ucranianos ayer es sólo la última prueba de las trágicas consecuencias de la agresión de Rusia en Ucrania", recalcó.

