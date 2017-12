EEUU subraya su compromiso de defender a Europa ante la "amenaza" de Rusia

Washington (EuroEFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha tratado de apaciguar a quienes sienten que el Gobierno de Donald Trump menosprecia la relación con Europa, al reafirmar el compromiso estadounidense con la defensa mutua de sus aliados en la OTAN y reconocer la "amenaza" que presenta Rusia para la región.

Tillerson, que tiene previsto viajar a Europa la semana que viene, dio un discurso centrado específicamente en ese continente, en un nuevo intento de disipar las dudas respecto al compromiso de Trump con sus aliados europeos y de aparcar la impresión de que su Gobierno tiene alguna afinidad con Rusia.

La "amenaza activa" de Rusia "ha resurgido", según Tillerson

"Nosotros, junto con nuestros amigos en Europa, reconocemos la amenaza activa que supone Rusia, que recientemente ha resurgido" en su presencia global, afirmó Tillerson en su discurso, pronunciado en el centro de estudios Wilson Center de Washington.

Además de su "invasión de Georgia en 2008 y de Ucrania en 2014, Rusia continúa su comportamiento agresivo hacia otros vecinos de la región, al interferir en procesos electorales y promover ideales no democráticos", indicó el titular de Exteriores estadounidense.

"Hay pruebas claras de que Rusia interfirió en elecciones democráticas en Estados Unidos y Europa", subrayó Tillerson.

