Tillerson viaja a Europa en medio de rumores sobre su despido

Washington (EuroEFE).- El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, inicia este lunes una gira europea de cinco días que le llevará a Bruselas, Viena y París, en medio de rumores sobre su posible despido en cuestión de semanas o meses.

Tillerson hará su séptimo viaje europeo como jefe de la diplomacia estadounidense entre este lunes y el viernes con el propósito de "reiterar el compromiso del país con la alianza transatlántica y la defensa no solo de las instituciones occidentales sino de Occidente como una comunidad de intereses y valores compartidos".

