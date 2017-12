Veinticinco países europeos van a más cooperación en Defensa con 17 proyectos

Bruselas (EuroEFE).- Un total de 25 países de la Unión Europea (UE), entre ellos España, impulsaron este lunes formalmente la llamada cooperación estructurada permanente (PESCO) que les permitirá una colaboración más ambiciosa en el ámbito de la Defensa, mediante su participación en 17 proyectos iniciales.

Los países participantes (todos, excepto el Reino Unido, Malta y Dinamarca) dieron luz verde a la decisión legal para dar comienzo a esta iniciativa con ocasión de un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios.

La PESCO -prevista en los tratados de la UE, pero nunca utilizada hasta ahora- permitirá metas más ambiciosas en Defensa a los países participantes sin verse frenados por la unanimidad necesaria al respecto a nivel de la Unión.

La "Bella Durmiente del Tratado de Lisboa"

"Era hora de despertar a la Bella Durmiente del Tratado de Lisboa: la cooperación estructurada permanente", indicó en un comunicado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien consideró que Europa "no puede ni debe" depender del exterior para garantizar su seguridad y defensa.

She is awake, the Sleeping Beauty of the Lisbon Treaty: Permanent Structured Cooperation is happening. I welcome the operational steps taken today by Member States to lay the foundations of a European #DefenceUnion. Our security cannot be outsourced. https://t.co/LNACbCdeWH