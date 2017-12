Bruselas propone mejorar intercambio policial de bases de datos frente al crimen

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La Comisión Europea ha propuesto mejorar el intercambio de información de las bases de datos existentes en cada Estado miembro en materia de seguridad, fronteras y gestión de la migración, con el fin de que los cuerpos policiales tengan una información más completa para combatir el crimen.

"No se trata de crear un sistema nuevo, recabar más información ni crear un 'gran hermano' (...) Se trata de gestionar y compartir mejor información que ya tenemos", indicó en una rueda de prensa el comisario europeo de Interior y Migración, Dimitris Avramópulos.

Afirmó que "la interoperabilidad permitirá mejorar la movilidad de los viajeros de buena voluntad, pero también identificar inmediatamente a terroristas y criminales", y confió en que la propuesta esté aprobada para 2018.

La iniciativa prevé además salvaguardar "los más altos niveles de protección de datos" y "el pleno respeto de los derechos fundamentales".

Por su parte, el comisario europeo de Unión de la Seguridad, Julian King, señaló que la idea es frenar el uso de personalidades múltiples por parte de los delincuentes mediante el reforzamiento de "los controles policiales".

3 practical ways our proposal will make a difference:

1. Police and border guards get a complete picture of who's in front of them

2. Using biometric data to detect fraudulent & multiple identity.

3. Police checks that are rapid and effective. — Julian King (@JKingEU) 12 de diciembre de 2017

Bruselas recordó que, actualmente, los sistemas de información de la UE no se comunican entre sí y que la información se almacena por separado en "silos aislados", según Avramópulos, quien recordó que esto beneficia a los autores de atentados como el registrado en un mercado navideño en Berlín hace un año.

El atacante, dijo el comisario, llegó a utilizar hasta 16 identidades falsas sin que pudieran ser contrastadas por los países de la UE.

Pero la nueva estrategia permitirá, además, identificar mejor a personas vulnerables como los menores no acompañados.

En concreto, la CE propuso crear un portal digital europeo de búsqueda para que la guardia de fronteras o los agentes de policía comprueben los documentos de identidad, que permitirá realizar una búsqueda simultánea en múltiples sistemas de información de la UE.

Para detectar las identidades múltiples y luchar contra la usurpación de identidad, la CE pide poner en marcha un servicio compartido de correspondencia biométrica que utilice datos como huellas dactilares o imágenes faciales, para explorar las diferentes bases de datos existentes en la UE.

Un detector señalará inmediatamente a los guardias de fronteras y la policía los casos de identidades múltiples o usurpación de identidad.

Our migration, border and security information systems should no longer be isolated in silos. Today, we are closing the gaps and connecting the dots. #Interoperability #SecurityUnion pic.twitter.com/iqUVi7z4Sq — DimitrisAvramopoulos (@Avramopoulos) 12 de diciembre de 2017

Otro punto en el que hace hincapié la iniciativa es en realizar "comprobaciones rápidas y eficaces" de manera que, al realizar controles en un país, los agentes de policía puedan consultar los datos de identidad de nacionales de terceros países y confirmar quienes son.

La Comisión propuso asimismo un enfoque en dos fases para que los agentes policiales que investigan, detectan o persiguen delitos terroristas o graves accedan a la información que precisan sobre ciudadanos de terceros países en sistemas no policiales, respetando la protección de datos.

En un primer momento, las búsquedas se llevarán a cabo en función de una "respuesta positiva/respuesta negativa", mientras que en una segunda fase, si la respuesta es "positiva", los agentes podrán solicitar acceso a la información necesaria.

We propose to close information gaps to protect citizens by upgrading EU information systems for security, border and migration management. Together we work towards a stronger, safer #SecurityUnion. pic.twitter.com/fqNdjiiFoN — European Commission (@EU_Commission) 12 de diciembre de 2017

King también se refirió al escenario después de la salida del Reino Unido de la UE, que se prevé se efectúe en marzo de 2019, y dejó claro que "la cooperación debería ser incondicional" entre las dos partes en materia de seguridad una vez culminado el divorcio.

Según dijo, hay un interés mutuo en "cooperar estrechamente en estos asuntos".

Por Rosa Jiménez y Lara Malvesí (edición: Catalina Guerrero)