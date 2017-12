Los líderes de la UE caminan con paso firme hacia la Europa de la Defensa

Bruselas (EuroEFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea pidieron este jueves tener listo el programa de desarrollo de la industria de defensa comunitaria para el año próximo, de manera que pueda financiar los primeros proyectos de capacidades ya en 2019.

Los líderes comunitarios ponen así más impulso político para reforzar la política comunitaria de Defensa y Seguridad Común, un trabajo al que han dedicado más recursos en el último año.

Durante su cumbre del jueves, los Veintiocho dieron la bienvenida a la puesta en marcha oficial el pasado lunes de la nueva cooperación estructurada permanente (PESCO) a la que se han adherido 25 Estados miembros (entre ellos España) para poder cooperar de forma más ambiciosa en el ámbito militar.

En las conclusiones que adoptaron, hicieron hincapié en la importancia de "implementar rápidamente los primeros proyectos" que surjan de esa iniciativa, e instaron a los países participantes a dar a conocer sus planes nacionales para tal fin.

"Teníamos que ver cómo la PESCO podía ser inclusiva y ambiciosa. Hay 25 participantes, así que es inclusiva. Y si todos los compromisos se cumplen, será también ambiciosa", declaró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con ocasión de una foto de familia que retrató a los líderes de todos los países participantes.

Reino Unido, Malta y Dinamarca se quedan fuera

En la iniciativa figuran todos los países de la UE menos el Reino Unido, Malta y Dinamarca.

Tusk también recordó que esta herramienta, que está contemplada en los tratados comunitarios, no se había utilizado hasta ahora.

"La política de la UE para ser eficaz tiene que ser tanto visionaria como pragmática. (La PESCO) se creó con muchas dudas sobre que se pusiera en práctica", reconoció.

En cambio, celebró que ahora "ese sueño se ha vuelto realidad".

Además, el político polaco destacó que "no sólo reforzará la defensa común europea", sino también a la OTAN: "No sólo es una buena noticia para nosotros, sino también para los aliados", dijo.

En esa línea, el Consejo Europeo instó a continuar las propuestas de cooperación con la OTAN, incluyendo las nuevas acciones concretas en las que se comprometieron las dos organizaciones a trabajar este mismo mes.

Además, invitaron a la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, a la Comisión Europea y a los Estados miembros a avanzar en los trabajos para mejorar la movilidad militar, tanto en el contexto de la PESCO como de la OTAN.

Con la Alianza, ésta era una de las áreas en las que la UE más se había propuesto progresar.

Otro punto que subrayaron los líderes es la necesidad de completar la revisión del mecanismo Athena para financiar los costes comunes de las misiones y operaciones militares europeas.

E instaron al Consejo de ministros comunitarios a aprobar, la próxima primavera, una recomendación para crear un instrumento que cubra todos los requisitos para el refuerzo de capacidades en el marco de la política de Seguridad y Desarrollo más allá de 2020.

Los líderes acordaron volver a evaluar los progresos en la política de defensa en su cumbre de junio del año próximo.

Rajoy califica la PESCO de hito en la construcción de la Europa de la Defensa

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, consideró la cooperación estructurada permanente en materia de Defensa de la Unión Europea (PESCO) "un hito en la construcción de la Europa de la Defensa".

Rajoy expresó su satisfacción por esta cooperación reforzada europea en materia defensiva en un comentario en su cuenta de Twitter después de que los líderes de los países que la han secundado la ratificaran en la cumbre de la UE celebrada hoy en Bruselas.

"Satisfecho con la activación de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), un hito en la construcción de la Europa de la Defensa. Juntos somos mas fuertes", escribió el jefe del Ejecutivo en su cuenta en esta red social.

En otro mensaje resaltó de forma especial el reconocimiento de la UE a la labor de los militares españoles.

"Estoy orgulloso -subrayó- del aprecio de nuestros socios europeos a la magnífica labor de nuestras Fuerzas Armadas. La Defensa, un nuevo eje vertebrador de la UE".

"Creemos en una Unión Europea cada vez más integrada. La unidad, solidaridad y competitividad benefician a todos los europeos", añadió el presidente del Gobierno español.

Stoltenberg reclama que nuevos proyectos militares de UE sirvan para la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a la Unión Europea UE que los nuevos proyectos que inicie en materia de Defensa, área que está reforzando mediante diversas iniciativas, estén al servicio también de la Alianza Atlántica.

"Las fuerzas y capacidades desarrolladas bajo iniciativas de la UE tienen que estar disponibles también para la OTAN, porque tenemos un solo juego de fuerzas", indicó Stoltenberg ante la prensa a su llegada a una cumbre de líderes comunitarios en la que repasarán los avances en su política de Defensa y a la que acude como invitado.

Para Stoltenberg, el refuerzo militar de la UE es "bueno" para ella misma y para la Alianza, ya que puede impulsar "más capacidades, más gasto en Defensa y un reparto de cargas justo".

Las capacidades que impulse la UE deberán estar también disponibles para la Alianza; tiene haber "coherencia" entre el desarrollo de capacidades de ambas entidades, pues "no podemos arriesgarnos a acabar con un conflicto de requisitos a los mismos países", y, se precisa "la máxima implicación posible de aliados que no pertenecen a la UE porque son clave para la seguridad".

Stoltenberg recordó que, una vez se efectúe la salida del Reino Unido de la Unión (prevista para marzo de 2019), "el 80 % del gasto en defensa vendrá de aliados que no pertenecen a la UE".

