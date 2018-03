Bruselas reabre la posibilidad de que los Balcanes Occidentales integren la UE

Estrasburgo (Francia) - (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) planteó este martes una nueva estrategia para los Balcanes Occidentales con la que abre "una puerta" a estos países para una perspectiva de "ampliación creíble", a cambio de reformas centradas en los derechos fundamentales, la economía o las relaciones de vecindad.

"Los Balcanes Occidentales son geográficamente parte de Europa. Y comparten la misma historia que los Estados miembros de la UE, la misma herencia cultural, los mismos retos y las mismas oportunidades", afirmó la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini.

Durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (noreste de Francia), Moguerini presentó una hoja de ruta con la que espera crear ámbitos de cooperación conjunta con un bloque de países que incluye a Montenegro y Serbia (los únicos con negociaciones de adhesión a la UE en curso), Albania, Macedonia, Bosnia y Kosovo.

La política italiana definió la estrategia comunitaria como "una puerta abierta" para compartir un futuro común con estos países.

Con el lanzamiento de esta estrategia -centrada en ámbitos como el Estado de derecho, la seguridad, la inmigración, el desarrollo económico, la conectividad, la agenda digital y las buenas relaciones de vecindad- la UE quiere dar a estos países "una perspectiva de ampliación creíble", que requiere "esfuerzos sostenidos y reformas irreversibles".

A cambio, la UE pide "reformas profundas" en ámbitos "esenciales" como los derechos fundamentales, el campo judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada o cambios en la administración pública, con "resultados reales", así como reformas económicas para abordar debilidades estructurales.

La estrategia demanda además a los países "superar la herencia del pasado" por la vía de la reconciliación, en particular los litigios fronterizos, un aspecto que el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha antepuesto a la posible adhesión de esos Estados.



Juncker ha solicitado en diversos debates a los países de los Balcanes que resuelvan sus conflictos territoriales "antes y no después" de su entrada en la UE, que en el caso de Serbia y Montenegro, los más adelantados, no será antes de 2025, en el mejor de los escenarios.



Acuerdo "jurídicamente vinculante" entre Serbia y Kosovo"

En concreto, la UE pide un acuerdo "jurídicamente vinculante" entre Serbia y Kosovo para que ambos puedan avanzar en su camino hacia la Unión Europea.

"El diálogo entre Serbia y Kosovo es fundamental para el futuro de sus relaciones, para la región y para sus relativas perspectivas hacia la UE", afirmó Mogherini, quien destacó que ambos países han reanudado recientemente el diálogo para la normalización de sus relaciones, después de un parón de más de un año.

Esta nueva fase de conversaciones, retomadas el pasado 16 de enero en Bruselas, indica, según la política italiana, que "el proceso" para su futura adhesión a la UE "puede ser concluido con éxito".

"Estoy alentada por el hecho de que los dos presidentes hayan lanzado una nueva fase de diálogo. Pienso personalmente que el proceso puede ser concluido con éxito con mucha determinación y compromiso de ambos y también por nuestra parte", agregó.



Mogherini defendió que "la única manera de garantizar seguridad y estabilidad a los Balcanes Occidentales es anclarles sólidamente a una perspectiva creíble de adhesión a la UE".



"Es una región que hasta solo hace veinte años ha conocido una guerra, varias guerras, y el sentido común de una perspectiva hacia la UE garantiza un equilibrio y un trabajo hacia la reconciliación y la construcción de una memoria compartida, que puede garantizar una coexistencia pacífica", añadió.



El diálogo de Serbia y Kosovo para la normalización de sus relaciones se lleva a cabo desde 2013, bajo auspicios de la UE.



El acercamiento de la UE a los Balcanes Occidentales es una de las prioridades de la presidencia comunitaria de turno que este semestre ejerce Bulgaria, que dedicará a esa región una cumbre especial en Sofía el 17 y el 18 de mayo próximo.

Serbia afirma que está dedicada a las reformas y a ingresar en la UE en 2025

Desde Belgrado, la primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, aseguró hoy que su país está dedicado a las reformas y a la ambiciosa agenda para ingresar en la Unión Europea (UE) eventualmente en 2025.

En una rueda de prensa, Brnabic expresó su satisfacción por la nueva estrategia presentada por la UE para la ampliación hacia los Balcanes que "reconoció a Serbia como líder" en el proceso.

"Es un documento de gran importancia porque (...) por primera vez tenemos un marco temporal. Debemos estar felices y orgullosos porque la UE ha reconocido que en los últimos años hemos logrado un buen progreso", afirmó.

"Mi mensaje es que seguiremos a más velocidad para cumplir las reformas y los criterios" de adhesión, subrayó Brnabic.

Montenegro cree que puede entrar en la UE antes de 2025

Montenegro ve la nueva estrategia de la Unión Europea (UE) para su ampliación hacia los Balcanes como una motivación para completar las reformas y alcanzar su ingreso antes de 2025, dijo hoy el primer ministro montenegrino, Dusko Markovic.

"Es una señal muy positiva en el momento actual, cuando la región necesita un mensaje claro de que la perspectiva europea para los países de los Balcanes es creíble y viva", declaró Markovic en Podgorica.

"Seguro que estaremos preparados en el plazo indicado y antes de su límite, sabemos lo que es posible de nuestra parte, tenemos voluntad y capacidades. Esta es nuestra prioridad", dijo.

Por Mònica Faro, Lara Malvesí y Snezana Stanojevic (edición: Catalina Guerrero)

