La UE retirará su financiación a Oxfam si se demuestra el escándalo en Haití

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) advirtió este lunes de que retirará su financiación a Oxfam si se demuestra que empleados de la ONG pagaron por mantener relaciones sexuales con prostitutas tras el seísmo en Haití de 2011.

El diario "The Times" reveló la semana pasada que varios trabajadores de Oxfam, entre los que había directivos y cooperantes, pagaron por mantener relaciones sexuales con prostitutas, un incidente que llevó a la organización a despedir a cuatro hombres y a aceptar la dimisión de otros tres en 2011.

Oxfam knew of concerns about the conduct of two of the men caught up in the Haiti sex scandal https://t.co/SfkzQBTi2w

Según el rotativo británico, Oxfam encubrió "orgías" con prostitutas de un grupo de altos cargos que distribuían ayuda humanitaria en Haití tras el seísmo. La investigación comenzó a nivel interno de la ONG como respuesta a diversas denuncias de explotación sexual, descarga de material pornográfico, acoso e intimidación.

Como consecuencia, la organización británica permitió que tres de sus altos cargos dimitieran sin ningún tipo de acción disciplinaria y despidió a otros cuatro, todos ellos acusados de conducta obscena, incluyendo relaciones con prostitutas en el bloque de apartamentos donde Oxfam las hospedaba temporalmente.

Entre las dimisiones se encuentra la de Roland van Hauwermeiren, responsable y director de Oxfam en Haití durante la crisis, quien admitió haber contratado a prostitutas a las que llevó a la casa que la organización había alquilado para él.

Pagar por relaciones sexuales está prohibido por el código de conducta del empleado de Oxfam y contradice los principios sobre comportamiento de trabajadores humanitarios establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según fuentes de Oxfam, la organización presentó el problema a la Comisión de Organizaciones Benéficas, la reguladora estatal británica, para su auditoría.

La Comisión, sin embargo, mantiene que nunca llegó a recibir el informe final y que Oxfam "no detalló las alegaciones concretas ni indicó que el acoso pudiera haber involucrado a menores".

Además, solicitó a la plataforma que "garantice que ha aprendido del pasado y que está tomando las decisiones necesarias para asegurar que el riesgo de acciones similares se minimice de cara a futuro".

Oxfam se disculpó este domingo por el "repugnante" comportamiento de algunos trabajadores de esta organización, y reveló en un comunicado que había recibido nuevas denuncias sobre el uso de trabajadoras sexuales también en Chad en 2006.

Our statement on Haiti and Chad. Let us be clear: their behavior was and still is totally unacceptable – an appalling mark against the high values we set for ourselves at Oxfam. https://t.co/odiDBHOU2J