Veteranos y jóvenes de Kosovo contemplan alejados el X aniversario de la independencia

Pristina (EuroEFE).- Kosovo afronta el X aniversario de su declaración de independencia en la encrucijada de su integración en la UE y con un creciente distanciamiento de las nuevas generaciones respecto al logro de sus mayores en la guerra, pues ya son sólo adultos y niños quienes enarbolan las banderas.

El bulevar de la Madre Teresa ofreció hoy el sol a los viandantes, que, provistos de sus cámara,s inmortalizaron la jornada con selfies y banderas y escudos de la joven nación como fondo.



Actividades lúdicas para los niños y el concierto de la cantante Rita Ora, estrella británica nacida en Kosovo, fueron el principal atractivo en la víspera de las celebraciones institucionales que tendrán lugar mañana en el Parlamento con su sesión solemne y en la recepción y discurso del presidente de Kosovo, Hashim Thaci.



Con las ofrendas florales de algunos veteranos comenzó una emotiva jornada para quienes perdieron a sus seres queridos y, muy especialmente, de quienes combatieron y dejaron parte de su vida y salud, como Hasan Castrani, combatiente y antes preso político.



En conversación con Efe, éste ya abuelo rememora lo terrible que fue su estancia en los años ochenta en la prisión de Goli Otok, en la desértica y deshabitada isla croata de Goli, en el norte del mar Adriatico.



Orgulloso con su atuendo y distintivos del UCK (Ejército de Liberación de Kosovo) Castrani se junta con sus camaradas, a los que sobrepasa en edad, y acuden a la estatua del héroe de la resistencia kosovar Zahir Pajaziti para depositar el ramo que honra a sus compañeros ya desaparecidos.



Aún así, confiesa que "el peor castigo lo sufrí en la peor cárcel, la de peor fama que existe y quizás no sólo en los Balcanes, sino en todo el mundo en aquellos tiempos".



Considera que "las generaciones anteriores han sufrido bastante para ver este día y hoy los jóvenes por lo menos sienten la satisfacción y también tienen la oportunidad de desarrollarse más, y esperar un futuro mejor en albanés y respirando siempre nuestro idioma materno".

Críticas a la inoperancia del Gobierno y a la corrupción

Por el centro de la ciudad, donde los jóvenes capitalinos abarrotan las terrazas al caer la tarde, dos madres con sus seis hijos muestran confianza en el porvenir y una de ellas explica al ser preguntada por los estudios que también cursan idiomas como inglés y alemán.

Por su parte, la estudiante de trece años Altina Bajralin, que ha regresado de Suecia donde vive para celebrar el aniversario, expresa -acompañada por su familia- su confianza en un futuro mejor para su país y destaca "los cambios en estos diez últimos años".



"Va a haber un futuro mejor para todos en Kosovo y para el país" proclama sonriente la joven embutida en su "hoodie" azul como la bandera con estrellas de Kosovo.



Sabri Zylfiu, profesor de la Escuela Técnica "28 de Noviembre", opina sobre el futuro de sus alumnos nacidos en tiempos de guerra que "se presenta, después de lo que hemos pasado, un futuro mejor para ellos".



Sin embargo, no fueron protagonistas hoy los jóvenes, la mayoría de la población en el país, el que mayor porcentaje de jóvenes tiene de toda Europa, y que sufre una tasa de desempleo de casi el 58 por ciento.



En esas condiciones no son pocos los que desean emigrar, y entre críticas a la inoperancia del Gobierno y a la corrupción señalan los impedimentos que afrontan por la exigencia de visados.



Por eso mañana es posible que la celebración cuente con un motivo de peso para los más jóvenes pues la propuesta del presidente kosovar de ratificar en el Parlamento el acuerdo de la demarcación con la vecina Montenegro puede dar satisfacción a una de las principales exigencias comunitarias.



La otra, el acuerdo con Serbia puede tardar, según Belgrado, o precipitarse en 2018, según Pristina. Pendiente sigue la lucha contra la corrupción o la persecución de los delitos cometidos en la guerra, el otro caballo de batalla de la Unión Europea en Kosovo.



Para clausurar la jornada festiva, Rita Ora aseguró: "No podíamos estar en ningún otro lugar del mundo en un día como hoy". Por ello, añadió: "He venido con todo mi equipo para hacer el mejor concierto que hemos dado nunca".

Por Alfonso Bauluz